YPF sumó a Eni como socio estratégico para explorar el offshore de Uruguay

La petrolera italiana adquirió el 50% del Área OFF-5 y asumió la operación del bloque. MIWEN, compañía del grupo YPF, conservará el 50% restante como socia no operadora. La alianza también profundiza el vínculo entre ambas empresas en Argentina LNG.

Eni confirmó el acuerdo desde San Donato Milanese (Milán) y precisó que el ingreso al bloque OFF-5 se concretó luego de la aprobación de las autoridades uruguayas.

YPF oficializó a Eni como socio estratégico para avanzar en la exploración offshore de Uruguay . Si bien la compañía italiana ya venía trabajando costas afuera con la petrolera en el país oriental, ahora adquirió el 50% de participación en el contrato de exploración y explotación de hidrocarburos del Área OFF-5. Al mismo tiempo, Eni asumió la operación del bloque , mientras que MIWEN , una empresa del grupo YPF , mantendrá el 50% restante como socia no operadora.

Energy Report recibió los comunicados oficiales de YPF y Eni sobre el acuerdo, firmado entre ambas compañías y la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) , la compañía petrolera estatal uruguaya.

En los últimos años, Uruguay abrió la totalidad de su plataforma continental a la exploración petrolera, y los siete bloques costa afuera del país cuentan hoy con contratos vigentes, con la participación de compañías como Shell , Qatar Energy , las estadounidenses APA Corporation y Chevron y la canadiense Sintana Energy .

De hecho, Chevron , que comparte 60%-40% el Área OFF-1 con Challenger Energy Group (CEG), trajo este año el buque sísmico BGP Prospector para realizar tareas de prospección en el Río de la Plata y el Océano Atlántico de febrero a marzo pasado. Lo hizo a través de la empresa Viridien (CGG Services), una de las cuatro compañías autorizadas por el Ministerio de Ambiente (MA) oriental para concretar estos trabajos. El BGP contó con el apoyo del buque de suministro Moonrise G y la lancha de seguimiento con bandera uruguaya WP Halle.

A través de ANCAP, Uruguay adjudicó por primera vez en 2023 los permisos de exploración petrolera en su mar territorial y adjudicó siete bloques de las cuencas marinas en el Océano Atlántico.

ANCAP informó que El 23 de abril se adquirieron los últimos datos de la primera temporada del estudio sísmico 3DUR26, alcanzando una cobertura final de 1.400 km², sin que se registraran incidentes medioambientales ni de salud y seguridad durante su ejecución. Está previsto que la segunda temporada de este estudio sísmico comience en noviembre próximo, año en las áreas OFF-1 y OFF-4 , con un total combinado de alrededor de 7.000 km² en ambas temporadas.

Según cifras difundidas por operadores del sector, el potencial de recursos estimado en Uruguay en esas áreas ronda los 30.000 millones de barriles equivalentes de petróleo, aunque las probabilidades de éxito en cualquier área puntual siguen siendo bajas. El país vecino aseguran que hoy las posibilidades de que en Uruguay haya crudo pasaron de un 10% a 23%.

La similitud geológica entre las cuencas offshore de Uruguay y Namibia (África), separadas hoy por el Atlántico pero vinculadas por una evolución geológica común antes de la separación continental, sostiene las expectativas sobre el potencial de hidrocarburos del margen uruguayo.

Qué implica el acuerdo de Eni con YPF

Según informó YPF, ANCAP, Eni y MIWEN firmaron el acuerdo este viernes 28 de agosto, mediante el cual la empresa italiana se incorpora oficialmente al Área OFF-5. Tras la firma, que debió superar varias instancias regulatorias incluso ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), Eni pasa a contar con una participación del 50% en el contrato de exploración y explotación de hidrocarburos, mientras que MIWEN (YPF) onserva el otro 50%.

La compañía italiana continuará con la evaluación del potencial hidrocarburífero del bloque y dará continuidad a los estudios y análisis que MIWEN venía desarrollando en el marco de los compromisos asumidos para el actual período.

De acuerdo con el comunicado de YPF, Eni aportará su capacidad técnica y tecnológica para profundizar el conocimiento geológico del área y contribuir a maximizar el valor de las actividades exploratorias.

Cómo es el Área OFF-5 frente a Punta del Este

El bloque OFF-5 es un área de aguas profundas ubicada a unos 200 kilómetros de la costa de Uruguay, frente a las costas de Punta del Este. Cuenta con una superficie aproximada de 17.000 kilómetros cuadrados y alcanza una profundidad máxima de agua cercana a los 4.100 metros. El área se encuentra en una zona considerada estratégica por su potencial geológico, con expectativas exploratorias vinculadas a las características del margen continental uruguayo.

Los estudios realizados en la región identificaron similitudes geológicas con la Cuenca Orange, ubicada frente a Namibia, en el margen africano, donde en los últimos años se concretaron descubrimientos de petróleo y gas. Ambos márgenes compartieron una evolución geológica antes de la separación continental y presentan características comunes tras la apertura del Atlántico. En ese sentido, Horacio Marín explicó: “África y América estaban juntos, empezaron a separarse y hace millones de años se formó una cuenca. Esos depósitos son los que generan petróleo. Todo lo que da en África da en América y viceversa”.

La Cuenca Punta del Este es una de las principales áreas petroleras offshore de Uruguay y concentra buena parte de las expectativas exploratorias del país por su potencial de hidrocarburos en aguas profundas.

En YPF destacaron que la formalización del ingreso de los italianos representa un nuevo respaldo al potencial del offshore uruguayo y refuerza el interés de la industria petrolera internacional por las oportunidades de exploración en aguas de Uruguay.

Por su parte, Eni confirmó el acuerdo desde San Donato Milanese (Milán) y precisó que el ingreso al bloque OFF-5 se concretó luego de la aprobación de las autoridades uruguayas. “Eni es ahora el operador del bloque OFF-5 con una participación del 50%, junto con su socio MIWEN, que posee el 50% restante”, señaló la compañía italiana.

El bloque se encuentra actualmente en su primera fase de exploración, con estudios destinados a desarrollar el potencial de hidrocarburos de la zona. Eni indicó que aplicará sus tecnologías patentadas para acelerar y maximizar el valor de estas actividades.

Eni y YPF profundizan su alianza con Argentina LNG

El acuerdo offshore en Uruguay también profundiza la relación entre Eni y YPF, que tienen una asociación estratégica en Argentina LNG (ARGLNG), el megaproyecto integrado de exploración, producción y transporte de GNL, junto a XRG, el brazo de inversiones de ADNOC, de Emiratos Árabes Unidos (EAU)..

En su comunicado, Eni destacó precisamente que su entrada a Uruguay junto con MIWEN “refuerza aún más la colaboración entre Eni y YPF”, al tratarse de compañías que también son socias en el proyecto argentino de GNL.

La expansión de la alianza se produce además en paralelo con el movimiento de Eni sobre el bloque vecino. La empresa italiana informó que recientemente llegó a un acuerdo para adquirir una participación del 40% en el Área OFF-6, que es operada por APA Corporation. De esta manera, la compañía italiana suma presencia en dos áreas offshore contiguas, mientras profundiza su asociación con YPF en el desarrollo de proyectos energéticos de escala regional.

Cómo avanza el financiamiento para Argentina LNG

El megaproyecto Argentina LNG atraviesa una etapa decisiva: el armado del financiamiento internacional necesario para avanzar hacia la Decisión Final de Inversión (FID).

Según publicó Bloomberg, JPMorgan Chase & Co. y Banco Santander lideran actualmente la estructuración de un financiamiento de entre u$s14.000 millones y u$s15.000 millones para Argentina LNG, aunque fuentes cercanas a las negociaciones señalaron que el monto podría alcanzar los u$s16.000 millones.

De acuerdo con esas fuentes, Santander podría aportar hasta la mitad del financiamiento. La estructura todavía no está cerrada y los socios continúan negociando con otros bancos internacionales y agencias de crédito a la exportación para completar el paquete.

Horacio Marin, presidente y CEO de YPF, y el italiano Claudio Descalzi, CEO de Eni, firmaron un acuerdo por la exportación de GNL de Vaca Muerta. YPF

El financiamiento se convertiría en uno de los mayores project finance estructurados en América Latina y es una pieza central para avanzar hacia la FID, prevista para fines de noviembre según una de las fuentes citadas por Bloomberg.

Argentina LNG contempla una inversión total estimada en u$s51.000 millones, lo que lo convirtió en el proyecto de mayor magnitud presentado hasta ahora bajo el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). La estructura de inversión prevé inicialmente unos u$s5.000 millones para el desarrollo upstream, incluyendo la perforación de los pozos necesarios para alcanzar la producción de gas requerida para alimentar las unidades de licuefacción.

Durante los próximos cinco años se proyectan inversiones por unos u$s29.000 millones vinculadas con la puesta en marcha de las unidades flotantes. De ese monto, alrededor de u$s24.000 millones estarían destinados a infraestructura estratégica, incluyendo complejos industriales, ductos dedicados, instalaciones portuarias y las dos unidades FLNG.

La iniciativa busca desarrollar una cadena integrada de GNL a partir del gas de Vaca Muerta, con producción upstream, infraestructura de transporte, procesamiento, separación de líquidos y licuefacción para exportación desde la costa de Río Negro.

La primera etapa contempla una capacidad de 12 millones de toneladas anuales de GNL (MTPA) mediante dos unidades flotantes de licuefacción, conocidas como FLNG, que estarán ubicadas frente a las costas de Río Negro, en el Golfo San Matías. La puesta en funcionamiento de ambas unidades está prevista para 2031.