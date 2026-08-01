Eni duplicó ganancias operativas, aumenta recompra de acciones y ratifica apuesta por Argentina LNG junto a YPF y ADNOC

La petrolera italiana elevó sus previsiones para 2026 tras duplicar su EBIT ajustado en el segundo trimestre. Incrementó el programa de recompra de acciones a €3.400 millones y confirmó su participación en el proyecto Argentina LNG, uno de los mayores desarrollos de GNL del mundo.

El proyecto Argentina LNG busca monetizar los enormes recursos gasíferos de Vaca Muerta mediante un esquema de licuefacción escalonado que combinará unidades flotantes (FLNG) con futuras instalaciones terrestres

La italiana Eni cerró un segundo trimestre de 2026 con resultados muy por encima de las expectativas del mercado, impulsados por el fuerte desempeño de su negocio de exploración y producción (E&P), la mejora de sus negocios vinculados a la transición energética y una sólida generación de caja. En ese contexto, la compañía decidió elevar sus metas de producción para este año, aumentar la remuneración a los accionistas y ratificar su estrategia de expansión global, que incluye su desembarco en el megaproyecto Argentina LNG, liderado por YPF junto a la emiratí ADNOC (a través de su firma XRG).

La empresa informó a Energy Report que el EBIT ajustado proforma del Grupo alcanzó los 5.380 millones de euros en el segundo trimestre , más del doble del registrado un año atrás y un 52% superior al del trimestre anterior. Al mismo tiempo, el beneficio neto ajustado también se duplicó, hasta 2.300 millones de euros , mientras que el apalancamiento financiero descendió a apenas 10% , el nivel más bajo de su historia.

Los resultados llevaron al Consejo de Administración, presidido por Giuseppina Di Foggia , a reforzar la política de retorno al accionista mediante una ampliación del programa de recompra de acciones.

El CEO de la compañía, Claudio Descalzi , afirmó que "nuestro enfoque en la ejecución de la estrategia ha impulsado excelentes resultados en el segundo trimestre de 2026, respaldados por una cartera diversificada que nos proporciona una amplia gama de opciones y una perspectiva de crecimiento rentable en diferentes negocios del sector energético" .

El ejecutivo destacó además que "la fortaleza del negocio de exploración y producción y nuestras capacidades de clase mundial impulsaron un extraordinario crecimiento subyacente de la producción del 11%" , mientras que los negocios vinculados a la transición energética continúan aumentando su contribución a los resultados del Grupo.

Más rentabilidad, mayor distribución a los accionistas

El sólido desempeño operativo también tuvo su correlato en la política financiera de la compañía. Eni decidió incrementar el programa de recompra de acciones para 2026 hasta 3.400 millones de euros, un 20% por encima de la previsión anunciada apenas un trimestre atrás y más del doble del objetivo inicial de comienzos de año.

La petrolera confirmó además el dividendo previsto de 1,10 euros por acción, un 5% superior al distribuido en 2025, y dejó abierta la posibilidad de aprobar un dividendo extraordinario durante octubre si las actuales condiciones del mercado del petróleo y del refino continúan sosteniéndose durante el segundo semestre.

Sede de Eni en Roma. El histórico Palazzo Eni es un rascacielos de oficinas ubicado en el distrito EUR de Roma (Piazzale Enrico Mattei 1). Con 80 metros de altura y 22 plantas, fue terminado en 1962 y ostentó el título del edificio más alto de la ciudad hasta 2012. Trolvag, commons wikimedia, CC BY-SA 3.0

Descalzi sostuvo que "somos una empresa fundamentalmente más fuerte año tras año gracias a la calidad de nuestra cartera, geográficamente diversificada, basada en activos ventajosos y con opciones de monetización temprana que respaldan una generación de caja confiable durante los próximos años".

Añadió además que "estos excelentes resultados nos permiten aumentar nuestra política de distribución en otros 600 millones de euros, hasta alcanzar una recompra de acciones por 3.400 millones de euros".

El negocio de exploración impulsó el crecimiento

El principal motor de los resultados volvió a ser el segmento de Exploración y Producción (E&P). La producción subyacente creció 11% interanual, descontando los efectos de los precios, hasta alcanzar 1,79 millones de barriles equivalentes diarios, impulsada por nuevas áreas productivas en África Occidental, Noruega, Indonesia y otros desarrollos internacionales.

El EBIT ajustado del negocio de E&P llegó a 4.770 millones de euros, un 42% superior al trimestre previo y 97% mayor respecto del mismo período del año pasado.

Paralelamente, los negocios asociados a la transición energética también mostraron una fuerte mejora. Enilive duplicó su resultado operativo gracias al crecimiento del negocio de biocombustibles, mientras que Plenitude incrementó un 70% su EBIT apoyado en la expansión de las energías renovables y su cartera de clientes.

Argentina LNG gana peso en la estrategia global de Eni

Entre los anuncios estratégicos del trimestre apareció una referencia directa a la Argentina. En el documento recibido por este medio, Eni confirmó que acordó adquirir participaciones en activos de exploración y producción en el país para abastecer el desarrollo del proyecto flotante de producción de gas natural licuado (FLNG), ratificando así su ingreso al desarrollo de Argentina LNG junto a YPF y ADNOC (XRG).

Horacio Marin, presidente y CEO de YPF, y el italiano Claudio Descalzi, CEO de Eni. YPF

El proyecto Argentina LNG busca monetizar los enormes recursos gasíferos de Vaca Muerta mediante un esquema de licuefacción escalonado que combinará unidades flotantes (FLNG) con futuras instalaciones terrestres para convertir al país en uno de los principales exportadores mundiales de gas natural licuado.

YPF prevé una capacidad inicial de producción de 12 millones de toneladas anuales (MTPA) de gas natural licuado, con potencial de expansión de hasta 18 millones de toneladas anuales o más según las fases del desarrollo.



El desarrollo contempla inversiones estimadas en decenas de miles de millones de dólares a lo largo de la próxima década y prevé alcanzar una capacidad de exportación cercana a 30 millones de toneladas anuales de GNL en distintas etapas. Dentro de ese esquema, YPF lidera el desarrollo del proyecto, mientras que Eni aportará su experiencia internacional en proyectos offshore y tecnologías de licuefacción flotante.

Por su parte, ADNOC, la compañía nacional de petróleo de Emiratos Árabes Unidos, contribuirá con capacidad financiera, comercialización internacional y experiencia en el negocio mundial del GNL.

El objetivo es comenzar las primeras exportaciones hacia finales de la década mediante unidades flotantes instaladas frente a la costa atlántica, aprovechando la creciente demanda internacional de gas y el potencial productivo del shale neuquino.

Los activos de Vaca Muerta para Argentina LNG

Como parte de la estructuración del proyecto, Eni y XRG concretaron su primera gran inversión en la Argentina al adquirir, cada una, el 32% de participación en los bloques gasíferos que abastecerán a Argentina LNG, conformando junto a YPF una nueva sociedad destinada al desarrollo del segmento upstream, es decir, la perforación y producción de gas en Vaca Muerta.

Según pudo saber Energy Report, YPF conservará el 36% de las áreas Meseta Buena Esperanza I y II, Aguada Villanueva Norte y Las Tacanas I y II, incorporadas recientemente mediante un intercambio de activos con Pluspetrol. La estructura societaria contempla además la creación de otras dos compañías para gestionar el midstream -tratamiento y transporte del gas hasta la costa rionegrina- y las futuras plantas de licuefacción y exportación.

YPF conservará el 36% de las áreas Meseta Buena Esperanza I y II, Aguada Villanueva Norte y Las Tacanas I y II.

Al anunciar la operación, Mohamed Al Aryani, presidente de International Gas de XRG, el brazo internacional de ADNOC, destacó que "Vaca Muerta es uno de los recursos de gas más atractivos del mundo, y esta transacción nos da un rol directo en impulsar un proyecto con la escala, la calidad y el potencial a largo plazo para convertirse en una nueva fuente significativa de suministro confiable de GNL para los mercados globales".

En paralelo, el proyecto Argentina LNG continúa avanzando en su desarrollo dentro de la cuenca neuquina. El Gobierno de Neuquén convocó formalmente a la audiencia pública para analizar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la Planta Integrada de Tratamiento de Gas Natural (IGTP) impulsada por YPF, una obra considerada estratégica para el esquema exportador de GNL.

La instancia de participación ciudadana se realizará el 10 de septiembre en Plaza Huincul y constituye un paso clave para el inicio de una inversión estimada en u$s2.100 millones. La planta tendrá la misión de acondicionar el gas producido en Vaca Muerta para cumplir con las especificaciones técnicas requeridas para su exportación, antes de ser transportado hacia las unidades FLNG que se instalarán frente a la costa de Río Negro.

Eni: expansión global y nuevos negocios

Además del avance en Argentina, Eni aceleró durante el trimestre múltiples proyectos estratégicos.

La empresa creó junto a Petronas la sociedad Searah, destinada a desarrollar importantes descubrimientos gasíferos en Indonesia y Malasia; aprobó las decisiones finales de inversión de nuevos proyectos en Costa de Marfil, Angola y Chipre; ingresó al negocio de los minerales críticos mediante inversiones en litio y grafito en Chile y Canadá, y avanzó en nuevas alianzas para captura y almacenamiento de carbono (CCUS), reciclado químico y producción de baterías de fosfato de hierro y litio.

En paralelo, la compañía continúa avanzando con la desconsolidación parcial de Plenitude y con distintas operaciones de monetización de activos para fortalecer su generación de caja.

Petronas y Eni crearon la sociedad conjunta Searah, una plataforma gasífera que integrará 19 activos en Malasia e Indonesia, con el objetivo de desarrollar un negocio valuado en u$s20.000 millones y elevar la producción por encima de los 500.000 barriles equivalentes de petróleo por día en los próximos tres años.

Mejores perspectivas para 2026

Tras los resultados del segundo trimestre, Eni revisó al alza prácticamente todas sus previsiones para este año. La empresa italiana ahora espera que la producción de petróleo y gas crezca alrededor de 5%, frente al rango anterior de entre 3% y 4%, mientras que elevó las proyecciones de rentabilidad de varias de sus unidades de negocio.

También ratificó inversiones brutas cercanas a 7.000 millones de euros, con inversiones netas inferiores a 5.000 millones, manteniendo un perfil financiero extremadamente sólido.

Con un flujo de caja creciente, un apalancamiento históricamente bajo y una estrategia que combina hidrocarburos tradicionales, transición energética y nuevos minerales críticos, Eni busca consolidarse como uno de los grandes jugadores globales de la energía y su participación en Argentina LNG será determinante.