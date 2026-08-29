A 60 años del último concierto de The Beatles: butacas vacías y descontento popular tras "ser más populares que Jesús" + Agregar ámbito en









Los cuatro de Liverpool dejaron los escenarios una noche fría y con un estadio a medio llenar. Una serie de decisiones llevaron a que los cambios en la banda fueran el punto final de su estrellato.

Aquel hecho marcó el cierre definitivo de la etapa de los shows en vivo y resumió los cambios que atravesaba la banda, con un final que no tenían previsto. @hitosdelrock

El último concierto de The Beatles cumple 60 años este sábado 29 de agosto. Fue una noche de lunes, ante un estadio a medias lleno, en una cancha de béisbol de San Francisco, EEUU, en el año 1966. El cuarteto contó con una jaula de alambre que rodeaba al escenario mientras afuera del estadio los esperaba un camión blindado para llevárselos.

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Aquel hecho marcó el cierre definitivo de la etapa de los shows en vivo y resumió los cambios que atravesaba la banda, con un final que no tenían previsto. Todo comenzó dos meses antes, cuando terminaron de grabar Revolver cuando al día siguiente comenzaron una gira mundial en la cual, irónicamente, no iban a tocar ninguna de las canciones de ese trabajo.





Temas como “Eleanor Rigby” o “Tomorrow Never Knows” no podían reproducirse en vivo, ya que el estudio los llevó a un punto en el que el formato del concierto ya no podía seguirlos. Así, los cuatro de Liverpool habían empezado a ver el estudio como una plataforma creativa en sí misma, en lugar de los escenarios.

A 60 años del último concierto de The Beatles: el escenario ya no es lo que era Mientras otros artistas inventaban nuevas formas de brindar un recital de rock, los Beatles mantenían el formato de un variety televisivo de los años cincuenta: actos previos a su performance, para después cerrar ellos con una canción atrás de otra.

Todo comenzó dos meses antes, cuando terminaron de grabar Revolver cuando al día siguiente comenzaron una gira mundial en la cual, irónicamente, no iban a tocar ninguna de las canciones de ese trabajo. @hitosdelrock Antes de llegar a EEUU, ya habían vivido el rechazo el público en países como Japón o Filipinas mientras para marzo, seis meses antes de cerrar, el diario británico London Evening Standard publicó una entrevista con John Lennon donde él comparó la crisis que vivía la Iglesia en Inglaterra con la idolatría hacia el grupo: fue el momento en el que nació la tan resonante frase: “Somos más famosos que Cristo” ("we're more popular than Jesus now", en inglés).

Para julio, una iglesia de Ohio anunció que excomulgaría a los feligreses que escucharan a la banda en rechazo a ese textual mientras en los puntos más conservadores del país se organizaron quemas públicas de discos. En ese contexto llegaron a EEUU y tocaron ante estadios con cientos de butacas vacías, algo que nunca les había pasado. The Beatles anuncian una reedición de "Rubber Soul" que incluye un demo inédito de John Lennon The Beatles anunció una nueva reedición ampliada de su disco "Rubber Soul" que incluirá un demo inédito de John Lennon. Las nuevas versiones del clásico álbum de 1965 saldrán a la venta el 2 de octubre a través de UMG y Apple Corps Ltd, y contarán con la mezcla del productor Giles Martin y el ingeniero Sam Okell. Por primera vez en más de seis décadas, este disco emblemático se presentará con nuevas mezclas estéreo y Dolby Atmos, y vendrá en una caja recopilatoria junto con la mezcla mono original y la versión original del álbum estadounidense de Capitol. Junto con la lista de canciones original, que incluye temas favoritos de los fans como "Norwegian Wood (This Bird Has Flown)", "Nowhere Man", "Michelle" e "In My Life", también se incluirá el sencillo contemporáneo de doble cara A, "Day Tripper / We Can Work It Out", y una selección de grabaciones de sesiones y demos caseras inéditas.