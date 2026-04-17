15 años de "Game of Thrones": qué es de la vida de los protagonistas

La serie ganó 59 premios Emmy y alcanzó récords de audiencia global: su final fue visto por más de 19 millones de personas en simultáneo.

El episodio piloto original fue descartado, lo que obligó a reemplazar actores clave como Daenerys y Catelyn antes del estreno oficial en HBO.

El 17 de abril de 2011 se estrenaba "Game of Thrones" y, sin exagerar, cambiaba para siempre la forma de consumir televisión.

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Lo que empezó como una apuesta de HBO para adaptar novelas de George R. R. Martin terminó convirtiéndose en un fenómeno cultural que trascendió la pantalla: instaló debates semanales, rompió récords de audiencia y ganó 5 9 premios Emmy . Su final fue visto por más de 19 millones de personas en simultáneo.

Pero si algo dejó el título, fue un grupo de actores que vivieron un antes y un después en sus carreras. Algunos aprovecharon el impulso para consolidarse en Hollywood , otros atravesaron momentos personales complejos y varios eligieron caminos más discretos. A continuación, conocé todos los detalles.

Tras convertirse en uno de los rostros más reconocibles del fenómeno, Emilia Clarke diversificó su carrera. En cine, protagonizó "Last Christmas" y previamente había participado en "Solo: A Star Wars Story" , consolidando su presencia en grandes franquicias.

Más tarde se sumó al universo Marvel con la serie "Secret Invasion" , donde interpretó a G’iah.

En paralelo, debutó como creadora de cómics con "M.O.M.: Mother of Madness", un proyecto feminista que tuvo buena recepción en el circuito independiente. También mantuvo una fuerte presencia en el teatro británico, con participaciones en obras clásicas.

Su historia personal marcó un punto de inflexión. Reveló que sufrió dos aneurismas cerebrales durante las primeras temporadas de la serie. A partir de esa experiencia fundó SameYou, una organización dedicada a la rehabilitación neurológica.

Kit Harington (Jon Snow)

Kit Harington

El final de la serie coincidió con un momento delicado para Kit Harington. Después de años de exposición global, decidió internarse en una clínica para tratar problemas de estrés y alcoholismo. Con el tiempo, retomó su carrera con un perfil más selectivo.

En cine, participó en "Eternals" dentro del universo Marvel, donde interpretó a Dane Whitman, personaje con proyección futura como el Caballero Negro. En televisión, encontró un nuevo espacio en "Industry".

Además, reforzó su vínculo con el teatro londinense, con obras como "Henry V "y "Slave Play", ambas bien recibidas por la crítica. En lo personal, formó una familia junto a Rose Leslie, su compañera en la serie, con quien tuvo dos hijos.

Peter Dinklage (Tyrion Lannister)

Ganador de cuatro premios Emmy por su papel, Peter Dinklage fue uno de los actores que mejor capitalizó el éxito de la serie.

Participó en grandes producciones como "Avengers: Infinity War" y "X-Men: Days of Future Past", y más recientemente formó parte de "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes". También tuvo un rol destacado en la adaptación musical de "Cyrano".

En 2024, sumó otro hito al integrarse al elenco de "Wicked".

Peter Dinklage

Lena Headey (Cersei Lannister)

Tras interpretar a una de las villanas más icónicas de la televisión, Lena Headey continuó trabajando en cine y televisión, pero también dio un paso más hacia el detrás de escena.

Participó en "Fighting with My Family" y en la serie de ciencia ficción "Beacon 23", además de prestar su voz en múltiples producciones animadas como "Masters of the Universe: Revelation".

Sin embargo, uno de sus movimientos más importantes fue la creación de su propia productora. En 2022 anunció su debut como directora con "Violet", un thriller psicológico. Desde entonces, esta involucrada en el desarrollo de nuevos proyectos, incluyendo la producción "The Abandons".

Lena Headey

Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister)

El actor danés mantuvo una carrera sólida y constante después del final de la serie. Protagonizó películas como "The Silencing" y "Against the Ice", esta última también producida por él, mostrando un creciente interés por el desarrollo de contenidos.

Fundó su productora "Ill Kippers", desde donde impulsa proyectos tanto en Europa como en Estados Unidos. Además, continuó su trabajo como embajador de la ONU.

En televisión, regresó con "King & Conqueror", donde interpreta a Guillermo el Conquistador.

Nikolaj Coster-Waldau

Sophie Turner (Sansa Stark)

Sophie Turner atravesó una etapa de cambios personales y profesionales tras la serie. En cine, participó en "X-Men: Dark Phoenix", donde interpretó a Jean Grey, aunque el film tuvo una recepción dispar.

Luego decidió priorizar su salud mental y vida familiar, alejándose momentáneamente de la actuación. Después de su divorcio con Joe Jonas, volvió al centro de la escena con la serie "Joan" y recibió elogios por su interpretación.

Actualmente, FUE confirmada para tomar el relevo de Angelina Jolie y Alicia Vikander como la nueva Lara Croft en la serie de "Tomb Raider" de Amazon Prime Video.

SOPHIE TURNER

Maisie Williams (Arya Stark)

Maisie Williams apostó por una carrera diversa. En cine participó en "The New Mutants" y en televisión protagonizó "Pistol", dirigida por Danny Boyle.

Además, se volcó al mundo tecnológico con la creación de "Daisie", una plataforma para artistas emergentes, y lanzó su propio podcast. También incursionó en la moda y en campañas publicitarias.

Entre sus próximos proyectos se destaca "Practical Magic 2", secuela de la película de 1998.

Maisie William

Richard Madden (Robb Stark)

Tras su salida temprana de la serie, Richard Madden logró una de las transiciones más exitosas. Protagonizó "Cinderella" y luego se consolidó con "Bodyguard", serie por la que ganó el Globo de Oro.

También participó en "1917" y "Rocketman", dos películas aclamadas, y más recientemente encabezó "Citadel", una ambiciosa producción de acción y espionaje. Más tarde, entró al MCU como Ikaris en "Eternals".

Su nombre incluso fue mencionado en varias ocasiones como posible James Bond, reflejando su posicionamiento en la industria.

Richard Madden

Gwendoline Christie (Brienne de Tarth)

Christie continuó trabajando en grandes producciones, destacándose en "The Sandman" y "Wednesday", donde interpretó a la directora Larissa Weems.

También participó en "Severance" y retomó su vínculo con los videojuegos como narradora en "Civilization VII".

Gwendoline Christie

Indira Varma (Ellaria Sand)

Indira Varma ya tenía una trayectoria sólida antes de la serie, pero su paso por "Game of Thrones" reforzó su presencia en producciones internacionales.

Participó en series como "Carnival Row" y en el universo de "Star Wars" con "Obi-Wan Kenobi". También tuvo un papel destacado en la animación adulta con "The Legend of Vox Machina".

En cine, sumó participaciones en producciones de acción como "Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One".

Indira Varma

Michelle Fairley (Catelyn Stark)

Michelle Fairley continuó una carrera centrada en televisión de calidad y drama histórico. Tras su rol en la serie, participó en "Gangs of London" y en "Queen Charlotte: A Bridgerton Story", donde interpretó a la madre del rey.

Michelle Fairley

Hannah Murray (Gilly)

El caso de Hannah Murray es uno de los más complejos del elenco. Después de interpretar a Gilly, su carrera no logró sostener el mismo nivel de exposición que durante "Skins" y "Game of Thrones".

Participó en proyectos de bajo perfil como la miniserie "The Expecting" y algunos trabajos de doblaje en videojuegos.

En 2017 se involucró en una "secta de bienestar" que operaba en Londres, lo que la llevó a una desconexión total de la realidad y a ser internada en un hospital psiquiátrico. Su libro de memorias "The Make-Believe" (2026) detalla su caída y su lento proceso de sanación, buscando alertar a otros actores jóvenes sobre estas organizaciones.

Charles Dance (Tywin Lannister)

Interpretó a Lord Mountbatten en "The Crown", a William Randolph Hearst en "Mank" y tuvo un papel clave en "The Sandman". También participó en la nueva película de "Frankenstein" dirigida por Guillermo del Toro.