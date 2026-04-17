A solo 1 hora y media: el rincón de Buenos Aires ideal para una escapada rápida sin gastar de más

La provincia de Buenos Aires está repleta de destinos poco conocidos que resultan perfectos para cortar con la rutina sin alejarse demasiado de la ciudad. Entre campos, pueblos históricos y paisajes tranquilos, existen opciones ideales para quienes buscan una escapada corta y económica .

A poca distancia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estos rincones ofrecen una combinación de historia, naturaleza y gastronomía que los convierte en planes cada vez más elegidos para fines de semana o viajes relámpago. Lo mejor es que muchos de ellos todavía conservan su esencia rural y no están saturados de turistas.

Uno de esos destinos es Azcuénaga , un pequeño pueblo que enamora por su tranquilidad, su arquitectura tradicional y su propuesta turística simple pero muy atractiva.

Con una fuerte tradición gauchesca, este pueblo es ideal para una escapada de fin de semana.

Azcuénaga se encuentra en el partido de San Andrés de Giles, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Está ubicado a unos 120 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El entorno del pueblo está rodeado de campo abierto, caminos rurales y otras localidades con encanto. A unos 50 kilómetros aproximadamente se pueden encontrar destinos como San Antonio de Areco , conocido por su tradición gauchesca, y el propio San Andrés de Giles, que también ofrece propuestas culturales y gastronómicas.

Gracias a su cercanía con estos puntos, Azcuénaga se puede integrar fácilmente en un recorrido más amplio por la región, sumando experiencias sin necesidad de hacer grandes traslados.

Azcuénaga Con espacios verdes para disfrutar y calles tranquilas para recorrer a pie, en bici o incluso a caballo. Imagen: Martín Recorre/Youtube

Qué se puede hacer en Azcuénaga

Uno de los principales atractivos del lugar es la Capilla Nuestra Señora del Rosario, un edificio histórico que se destaca por su arquitectura sencilla y su valor patrimonial dentro del pueblo. Es uno de los puntos más visitados por quienes llegan a conocer la localidad. Además, es muy común recorrer sus calles de tierra, disfrutar del ritmo pausado del lugar y conectarse con la naturaleza.

Las caminatas y paseos en bicicleta son actividades ideales para aprovechar el entorno rural. En cuanto a la gastronomía, Azcuénaga se ganó un lugar especial por sus restaurantes de campo. Sitios como el almacén de ramos generales del pueblo ofrecen platos caseros, carnes asadas y especialidades típicas argentinas que atraen a visitantes de toda la región.

Además, durante los fines de semana y fechas especiales, se organizan ferias y encuentros donde se pueden conseguir productos regionales, artesanías y dulces caseros.

Azcuénaga Las edificaciones remiten a épocas pasadas y el paso del tiempo parece no afectarles. Imagen: Martín Recorre/Youtube

Cómo ir hasta Azcuénaga

Para llegar a Azcuénaga desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en auto, una de las opciones más rápidas es tomar el Acceso Oeste hasta empalmar con la Ruta Nacional 7. Luego, se debe continuar por este camino hasta la zona de San Andrés de Giles y tomar los desvíos señalizados hacia Azcuénaga.

El trayecto total es de aproximadamente una hora y media, dependiendo del tránsito, y no presenta mayores complicaciones, lo que lo convierte en un viaje accesible incluso para quienes no suelen hacer recorridos largos.