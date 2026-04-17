Antes de su show en Argentina, Bunbury presenta su nuevo disco "De un Siglo Anterior" + Seguir en









Después de “Cuentas Pendientes” (2025), con éste nuevo disco cierra una etapa antes de emprender nuevas aventuras musicales.

Bunbury presenta nueva música.

Antes de lo que será su show en Argentina, Bunbury presentó “De un Siglo Anterior”, es el segundo disco del músico dedicado a la exploración de las raíces y el folklore hispano y latinoamericano. Después de “Cuentas Pendientes”(2025), con éste nuevo disco cierra una etapa antes de emprender nuevas aventuras musicales.

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Para este nuevo álbum vuelve a contar con una banda formada por músicos del continente latinoamericano, bien conocedores de los distintos géneros y ritmos, como el maestro chileno de la guitarra Sebastián Aracena, el contrabajista mexicano Luri Molina y el percusionista Johnny Molina, junto a sus colaboradores habituales Ramón Gacías en la batería y Jorge “Rebe” Rebenaque en los teclados.

El disco se grabó en febrero de 2025 y mezcló en agosto del mismo año, en el Desierto de los Leones, México, en el Desierto Casa/Estudio, con Daniel Bitrán comandando la ingeniería y con el propio Bunbury produciendo, junto con Ramón Gacías

Cómo es el nuevo disco de Enrique Bunbury En el disco se exploran los cambios que suceden en el mundo en este cambio de siglo. Algunos aparecen fascinantes, otros sin embargo temerarios. Se observa como algunas formas se diluyen y otras en cambio nos refuerzan. No siendo en absoluto un disco pesimista, parece observar y atender, intentando no caer en juicios innecesarios, incluso pecando de cierto optimismo y más interesado en las preguntas que en las respuestas.

Embed - Enrique Bunbury on Instagram: "BUNBURY PRESENTA DE UN SIGLO ANTERIOR Ya disponible en todas las plataformas de streaming: https://warnermusicspain.lnk.to/Bunbury_DeUnSigloAnterior (Link en stories)" View this post on Instagram Después de una veintena de discos de estudio desde sus inicios con Héroes del Silencio a finales de los ochenta, catorce en su etapa solista, además de sus álbumes en mancuerna con Andrés Calamaro y Nacho Vegas y sus experimentos sonoros en Bushido y Panero, Enrique Bunbury sigue interesado en grabar música extremadamente personal, ajeno a las modas imperantes, siguiendo su propio camino, siempre interesado en la calidad de los textos, el proceso de grabación y la composición de grandes canciones que dejan huella a ambos lados del Atlántico.

De un siglo anterior, es el décimo cuarto álbum de estudio de Enrique Bunbury, disponible desde hoy. Bunbury en Argentina Enrique Bunbury confirmó su regreso a la Argentina en el marco de la gira “Nuevas Mutaciones Tour 2026”. La cita será el 4 de noviembre en el Movistar Arena de Buenos Aires y las entradas ya están a la venta a través de la pagina oficial del estadio. Durante la velada entonará clásicos y sus más reciente creaciones del álbum “De un Siglo Anterior”, que fue fue grabado en febrero y mezclado en agosto de 2025, en el Desierto de los Leones, México.

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