De brillar en "Game of Thrones" a caer en una secta y ser internada contra su voluntad en un centro psiquiátrico

La actriz británica atravesó un proceso personal complejo tras su paso por la televisión, marcado por experiencias límite y controversias.

La trayectoria de la protagonista de Game of Thrones , Hannah Murray , tuvo un giro inesperado lejos de los sets. Tras alcanzar popularidad en la televisión, su vida personal quedó atravesada por episodios que hoy generan debate y preocupación.

En los últimos años, la actriz relató cómo quedó involucrada en un grupo vinculado al bienestar mental que, según su versión, funcionaba con lógicas cercanas a una secta . La situación derivó en una internación psiquiátrica contra su voluntad, un punto que abre interrogantes sobre los límites entre salud mental y coerción.

Antes de que su nombre quedara asociado a esta polémica, Murray ya tenía una carrera sólida en la televisión británica. Saltó a la fama con la serie Skins, donde interpretó a Cassie Ainsworth, un personaje que rápidamente se volvió de culto entre los jóvenes.

Ese papel le permitió mostrar una sensibilidad interpretativa muy particular , con una mezcla de fragilidad y humor que captó la atención de productores internacionales. A partir de ahí, su camino incluyó participaciones en cine independiente y proyectos televisivos de mayor alcance.

Aunque nunca fue una figura mediática en exceso, sí logró construir una reputación como actriz versátil. Su perfil más reservado, incluso, contrastaba con la exposición que implicaban los proyectos en los que participaba.

Su participación en "Game of Thrones"

El salto global llegó con Game of Thrones, donde interpretó a Gilly. El personaje, que comenzó como secundario, fue ganando peso a lo largo de las temporadas.

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Gilly representaba a una mujer que escapaba de un entorno de abuso y encontraba un nuevo lugar en el mundo. Esa evolución narrativa permitió a Murray desplegar un registro emocional más amplio, consolidando su presencia dentro de la serie. Durante su paso por la producción de HBO, compartió escenas clave con personajes centrales y participó de algunas de las tramas más intensas. La serie, convertida en fenómeno cultural, le dio visibilidad internacional y la posicionó en un lugar privilegiado dentro de la industria.

Qué pasó con Hannah Murray después de "Game of Thrones"

Tras el final de la serie, Murray mantuvo un perfil bajo. Fue en ese período cuando, según contó en un libro reciente, comenzó a vincularse con un grupo enfocado en el bienestar psicológico.

Lo que inicialmente parecía una búsqueda personal terminó derivando en una experiencia más oscura. La actriz describió prácticas que incluían control emocional, presión grupal y pérdida de autonomía, elementos que suelen aparecer en dinámicas sectarias.

El punto más crítico llegó cuando fue internada en un centro psiquiátrico sin su consentimiento. Este episodio generó controversia, ya que por un lado, plantea la necesidad de intervenir en situaciones de vulnerabilidad; por otro, deja abierta la discusión sobre los límites éticos de esas intervenciones.