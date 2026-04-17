China diversificará más sus importaciones de energía para hacer frente a las emergencias

La decisión se dio luego de la interrupción del suministro de energía por la guerra en Irán. Así, sus mercados energéticos se mantienen estables "gracias a las medidas gubernamentales para salvaguardar el suministro", indicaron desde una cartera gubernamental.

China seguirá diversificando sus importaciones energéticas y aumentará sus reservas de energía para reforzar su capacidad de hacer frente a una "situación de emergencia". La confirmación la dio este viernes el vicepresidente de la Comisión Nacional de Planificación y Desarrollo del país Wang Changlin .

El suministro energético mundial se vio interrumpido por la guerra de Irán que comenzó el 28 de febrero, con cientos de petroleros y otros buques bloqueados por el cierre del estrecho de Ormuz , por donde circulaba alrededor del 20% de los envíos mundiales de petróleo antes del conflicto.

Los mercados energéticos del mayor importador de petróleo del mundo se mantienen estables gracias a las medidas gubernamentales para salvaguardar el suministro nacional de petróleo y hacer frente a la crisis de precios mundial, sostuvo Wang en una rueda de prensa de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma.

China ajustó tres veces los precios máximos de venta al por menor de la gasolina y el gasóleo nacionales desde que comenzó la guerra. El límite del valor al por menor de la gasolina aumentó en 2.275 yuanes (U$S333,34) por tonelada , mientras que el del gasóleo aumentó en 2.185 yuanes por tonelada.

Sin embargo, el segundo y tercer ajuste de precios se limitaron a aproximadamente la mitad del incremento habitual según el mecanismo de fijación de precios del país. China también impulsará la producción nacional de forma más agresiva y ampliará las reservas energéticas para reforzar la seguridad energética, de acuerdo con el funcionario.

China ajustó tres veces los precios máximos de venta al por menor de la gasolina y el gasóleo nacionales desde que comenzó la guerra.

China produjo 4,3 millones de barriles diarios de petróleo el año pasado, alcanzando un nuevo récord. Al entrar en 2026, la producción petrolera de China siguió creciendo. A pesar de una disminución interanual en las importaciones de petróleo de marzo, la producción petrolera del país alcanzó un máximo mensual récord de 4,44 millones de barriles diarios.

Xi Jinping destacó el vínculo de China con Rusia y lo definió como "valioso" ante el contexto internacional

El presidente de China, Xi Jinping, sostuvo que la relación con Rusia adquiere un valor especial en el actual contexto internacional, marcado, según describió, por “cambios y caos”. De esta forma se fortalecen las relaciones bilaterales.

Durante un encuentro en Beijing con el canciller ruso Serguéi Lavrov, el mandatario chino remarcó que la estabilidad y previsibilidad del vínculo bilateral se destacan frente a la incertidumbre global, y subrayó la importancia del tratado de amistad entre ambos países como base de esa relación.

En su intervención, Xi llamó a profundizar la coordinación entre ambas potencias y pidió a sus respectivas cancillerías aplicar los consensos alcanzados con el presidente ruso Vladímir Putin.