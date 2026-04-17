El mercado de criptomonedas opera con ligeras subas este viernes, mientras la atención se centra en las novedades sobre la guerra en Medio Oriente. En este marco, Bitcoin (BTC) avanza 1,1% y se ubica a u$s75.177, según Binance.
Bitcoin supera los u$s75.000 y marca tercera suba semanal consecutiva en medio de la guerra en Medio Oriente
La confianza de los inversores se vio respaldada por un alto al fuego entre Israel y el Líbano.
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Bitcoin se ubica en u$s74.000, con renovadas esperanzas por un diálogo entre EEUU e Irán
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Bitcoin roza los u$s75.000 y las altcoins avanzan hasta 3%, a la espera de un nuevo diálogo entre EEUU e Irán
En tanto, las altcoins trepan hasta 2,8% de la mano de Solana (SOL), mientras que Ethereum (ETH) sube 0,3% hasta los u$s2.339. En tanto, Ripple (XRP) se escala 1,6% a los u$s1,44, BNB (BNB) lo hace 1,4% a u$s629,26, Caradno (ADA) gana 2,8% a u$s0,2457 y Tron (TRX) cae 0,9% a u$s0,324. En esa misma línea, la memecoin Dogecoin (DOGE) registra una variación de 2,2% a u$s0,09783.
Señales de Trump sobre un acuerdo con Irán
Mediado por Estados Unidos, entró en vigor un alto el fuego de 10 días entre Israel y Líbano, destinado a detener las hostilidades y permitir espacio para nuevas negociaciones. De esta forma, se redujo el temor a que se amplíe el conflicto regional.
Mientras tanto, el presidente de estadounidense, Donald Trump, indicó que Washington y Teherán podrían reanudar las conversaciones este fin de semana. En ese marco, las ganancias se mantuvieron limitadas, aunque los analistas señalaron una fuerte resistencia alrededor del nivel de u$s75.000.
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