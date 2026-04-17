Bitcoin supera los u$s75.000 y marca tercera suba semanal consecutiva en medio de la guerra en Medio Oriente + Seguir en









La confianza de los inversores se vio respaldada por un alto al fuego entre Israel y el Líbano.

Bitcoin muestra resistencia en ese valor. Depositphotos

El mercado de criptomonedas opera con ligeras subas este viernes, mientras la atención se centra en las novedades sobre la guerra en Medio Oriente. En este marco, Bitcoin (BTC) avanza 1,1% y se ubica a u$s75.177, según Binance.

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En tanto, las altcoins trepan hasta 2,8% de la mano de Solana (SOL), mientras que Ethereum (ETH) sube 0,3% hasta los u$s2.339. En tanto, Ripple (XRP) se escala 1,6% a los u$s1,44, BNB (BNB) lo hace 1,4% a u$s629,26, Caradno (ADA) gana 2,8% a u$s0,2457 y Tron (TRX) cae 0,9% a u$s0,324. En esa misma línea, la memecoin Dogecoin (DOGE) registra una variación de 2,2% a u$s0,09783.

Embed Señales de Trump sobre un acuerdo con Irán Mediado por Estados Unidos, entró en vigor un alto el fuego de 10 días entre Israel y Líbano, destinado a detener las hostilidades y permitir espacio para nuevas negociaciones. De esta forma, se redujo el temor a que se amplíe el conflicto regional.

Mientras tanto, el presidente de estadounidense, Donald Trump, indicó que Washington y Teherán podrían reanudar las conversaciones este fin de semana. En ese marco, las ganancias se mantuvieron limitadas, aunque los analistas señalaron una fuerte resistencia alrededor del nivel de u$s75.000.

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