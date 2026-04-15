"Game of Thrones" llega al cine: será con una película sobre Aegon el Conquistador + Seguir en









Warner Bros. dio a conocer la noticia ayer en CinemaCon como parte de la lista de estrenos del gigante cinematográfico para "2027 y más allá".

El universo de George R.R. Martin llega al cine.

Finalmente y tras meses de rumores se confirmó que Game of Thrones llegará a la gran pantalla con Aegon's Conquest.

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Warner Bros. dio a conocer la noticia ayer en CinemaCon como parte de la lista de estrenos del gigante cinematográfico para "2027 y más allá".

La noticia del spin-off se confirmó el mes pasado con la incorporación de Beau Willimon, guionista y showrunner de la exitosa serie de Netflix House of Cards, así como guionista de la serie de Star Wars Andor, para desarrollar el proyecto.

Se sabe poco sobre la película, aunque tratará sobre Aegon I, el fundador de la dinastía Targaryen, y su conquista de Poniente, basada en las extensas novelas de George R.R. Martin, Canción de Hielo y Fuego. La historia se ambientará siglos antes de los acontecimientos de Game of Thrones.

¿Quién es Aegon I Targaryen? La historia de Aegon I Targaryen se narra en el libro Fuego y Sangre de Martin , que relata el ascenso y la caída de los distintos reyes Targaryen. El Aegon original fue el primero en unificar los reinos de Poniente bajo un solo gobernante.

Forjó el Trono de Hierro con las armas fundidas de sus enemigos y gobernó la tierra junto a sus dos hermanas-esposas y reinas, Visenya y Rhaenys. Mientras tanto, la tercera temporada de House Of The Dragon de HBO está en camino, y recientemente se compartió un tráiler antes de su fecha de estreno en junio. A principios de este año, el creador de la serie, Ryan Condal, confirmó que la tercera temporada será la penúltima , y que la cuarta pondrá fin a la serie. Otra precuela de Game of Thrones, Un caballero de los siete reinos, se estrenó a principios de este año y ya ha sido renovada para una segunda temporada. Basada en la serie de novelas cortas Cuentos de Dunk y Egg, narra las aventuras del caballero errante Dunk y su escudero, Egg.