Dónde ver todas las temporadas de "Game of Thrones" y cuántos capítulos tiene cada una, a 15 años de su estreno

La serie alcanzó récords de audiencia global, ganó 59 premios Emmy y su éxito impulsó nuevas producciones centradas en el mismo universo.

El 17 de abril de 2011 se estrenó "Game of Thrones" y marcó un antes y un después en la historia de la televisión. Lo que comenzó como una ambiciosa adaptación de una saga literaria se transformó en un fenómeno global que trascendió el género fantástico .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A 15 años de ese debut, la serie sigue siendo una de las producciones más influyentes de las últimas décadas, con ocho temporadas , 73 episodios y millones de fanáticos alrededor del mundo.

Para conmemorar el aniversario, HBO lanzó un tráiler especial que repasa los momentos más icónicos de la serie y conecta su legado con las nuevas producciones del mismo universo.

La historia de "Game of Thrones" comienza mucho antes de su estreno en la pantalla chica. Su origen está en la saga "Canción de hielo y fuego" , creada por George R. R. Martin.

El autor buscó construir un mundo complejo , con múltiples líneas narrativas, intrigas políticas y personajes moralmente ambiguos, en contraste con las historias más clásicas del género.

Inspirado en conflictos como la Guerra de las Dos Rosas, logró desarrolló una trama donde el poder, la traición y la lucha por el control eran el eje central, mientras que los elementos fantásticos quedaban hasta en un segundo plano.

El primer libro, publicado en 1996, fue concebido como una trama deliberadamente “infilmable”, que excedía los límites del cine tradicional.

Durante años, el escritor se negó a vender los derechos justamente por esa razón: condensar la historia en pocas horas implicaba perder gran parte de su esencia. Sin embargo, todo cambió cuando David Benioff y D. B. Weiss le propusieron adaptarla como serie, un formato que permitía desarrollar la trama en profundidad.

game of thrones

La apuesta de HBO fue arriesgada desde el inicio. El primer piloto de 2009 fue considerado un fracaso por los propios creadores.

En una proyección privada para amigos guionistas, se dieron cuenta de que nadie entendía que Jaime y Cersei Lannister eran hermanos, un detalle más que importante. Además, no había química entre los personajes y las decisiones de casting que no los convencieron.

El papel de Daenerys Targaryen fue recasteado antes del estreno definitivo. La actriz Tamzin Merchant fue sustituida por Emilia Clarke. También se sumó Michelle Fairley al elenco.

Ante ese panorama, la compañía decidió volver a grabar gran parte del capítulo, y esa segunda versión fue la que finalmente salió al aire en 2011.

game of thrones1

En sus primeras temporadas, se mantuvo bastante fiel a los libros. Pero con el paso del tiempo, la serie alcanzó y superó el material original. A partir de la sexta entrega, los guionistas comenzaron a trabajar con líneas generales proporcionadas por Martin, ya que las novelas finales aún no estaban publicadas.

A pesar de las críticas a su desenlace, el título trajo un nuevo estándar de producción televisiva, con presupuestos, efectos visuales y nivel técnico comparables al cine.

game of thrones2

Cuánto tardó en estrenarse cada temporada y cuántos capítulos tiene cada una

A lo largo de sus ocho temporadas, "Game of Thrones" mantuvo una estructura relativamente estable en sus primeros años.

Sin embargo, en su tramo final, comenzó a demandar más tiempo de producción debido al aumento en la escala de las batallas, los efectos especiales y la complejidad técnica. Esto ocasionó, además, que se redujera la cantidad de episodios.

En total, la serie suma 73 capítulos y este es el detalle completo:

Temporada 1 (2011): 10 episodios

10 episodios Temporada 2 (2012): 10 episodios

10 episodios Temporada 3 (2013): 10 episodios

10 episodios Temporada 4 (2014): 10 episodios

10 episodios Temporada 5 (2015): 10 episodios

10 episodios Temporada 6 (2016): 10 episodios

10 episodios Temporada 7 (2017): 7 episodios

7 episodios Temporada 8 (2019): 6 episodios

game of throness

Dónde ver la serie completa de "Game of Thrones"

Todas las temporadas de "Game of Thrones" están disponibles en HBO Max. Allí se pueden ver los 73 episodios completos, en alta definición y con opciones de idioma y subtítulos.

En la plataforma de streaming también se encuentran las producciones derivadas del mismo universo, como "House of the Dragon", una precuela centrada en la casa Targaryen, y "A Knight of the Seven Kingdoms".

Además, el crecimiento de la franquicia no se detiene en la televisión. Ya está en desarrollo una película basada en la conquista de Aegon Targaryen, uno de los eventos más importantes en la historia de Westeros.