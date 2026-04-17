El rapero D4vd fue arrestado por el caso que investiga el hallazgo de un cuerpo desmembrado en un Tesla + Seguir en









El macabro hallazgo ocurrió en septiembre de 2025 después de que el vehículo, con patente de Texas, fuera abandonado y trasladado a un depósito judicial en Los Ángeles.

Tras siete meses de investigación el músico fue detenido.

Siete meses después de que el cuerpo desmembrado de Celeste Rivas Hernández, de 14 años, fuera encontrado en el maletero de su Tesla confiscado, el cantante David Anthony Burke ha sido arrestado.

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El Departamento de Policía de Los Ángeles informó que el artista conocido como D4vd, de 21 años, permanece detenido sin derecho a fianza luego de que los restos de Hernández fueran encontrados el 8 de septiembre de 2025 en el maletero delantero del vehículo registrado a nombre de Burke. El mismo había estado estacionado en Hollywood Hills durante semanas antes de ser remolcado.

Según informan portales estadounidenses el caso de Burke será presentado ante la fiscalía el lunes.

tesla-cuerpo-d4vd La camioneta Tesla en donde se encontró el cadáver se hallaba en un depósito judicial. La madre de Hernández, residente de Lake Elsinore, ya había denunciado la desaparición de su hija en 2024, indicando que tenía un novio llamado David, con quien fue vista por última vez yendo al cine. Burke también tiene un tatuaje con la palabra "shhh" en el dedo, igual que Hernández.

El Tesla fue encontrado abandonado en la cuadra 1300 de Doheny Place en Los Ángeles, no muy lejos de la casa alquilada por Burke. Informes anteriores sugieren que Burke pudo haber contado con la ayuda de otra persona para desmembrar el cuerpo de Hernández.

¿Quién es D4vd? D4vd ganó popularidad entre los fans de la Generación Z por su mezcla de indie rock, R&B y pop lo-fi. Se volvió viral en TikTok en 2022 con el éxito “Romantic Homicide”, que alcanzó el puesto número 4 en la lista Hot Rock & Alternative Songs de Billboard. Luego firmó con Darkroom e Interscope Records y lanzó su EP debut “Petals to Thorns” y otro después, “The Lost Petals”, en 2023. Cuando se descubrió el cuerpo, d4vd estaba de gira en apoyo de su primer álbum de larga duración, “Withered”. Más tarde, se cancelaron los dos últimos conciertos en Norteamérica, en San Francisco y Los Ángeles, junto con una presentación programada en el Museo Grammy de Los Ángeles, así como la gira europea que iba a comenzar en Noruega.