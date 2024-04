5 películas de Quentin Tarantino que nunca veremos

Tras conocerse la noticia de que el director dio marcha atrás con la idea de The Movie Critic, repasamos otros proyectos que no llegaron a filmarse.

Quentin Tarantino fue noticia tras conocerse que el director finalmente no filmará la que hasta ahora se consideraba sería su último película The Movie Critic .

¿Por qué no se rodó? Todo parecía dispuesto para que Tarantino empezara a rodar The Movie Critic este año, pero finalmente no sucederá. El director simplemente "ha cambiado de idea". Al parecer, tras haberle pegado una tercera revisión al guion, Tarantino consideró que no era la indicada para cerrar su filmografía, tal y como pretendía.

Star Trek

La película de Star Trek que Tarantino habría rodado sería con un guion de Mark L. Smith (El renacido). "Creo que su visión era ponerse duro, con una calificación 'R'. Iba a tener violencia al nivel de 'Pulp Fiction'", reveló el guionista en una entrevista.

Finalmente el hecho de que una película de una saga ajena fuese la numero 10 en su filmografía hizo al director descartar el proyecto.

image.png

The Vega Brothers o Double V Vega

Cómo muchos seguidores de Tarantino ya saben, Vincent Vega (John Travolta en Pulp Fiction) y Vic Vega, alias 'Señor Rubio' (Michael Madsen en Reservoir Dogs), eran hermanos. Esta cinta iba a ser una precuela que nos hubiese descrito sus años de juventud.

Tarantino se pasó años insistiendo en que quería rodarlo, incluso durante las ruedas de prensa para presentar Kill Bill, e incluso barajó la idea de cambiar la premisa usando como protagonistas a otros miembros del clan Vega de los que no hemos oído hablar aún. No obstante, en 2007 admitió que todos los actores se habían puesto "demasiado viejos", incluso el mismo. "Es poco probable que llegue a rodarla", concluyó.

Casino Royale

En los años 90, cuando Pierce Brosnan aun era James Bond, Tarantino se prestó voluntario para adaptar la primera aventura del agente del MI6. Finalmente eso no paso.

El director explicó que el proyecto "murió" tras Brosnan dejar el personaje en 2002. Después, fiel a su estilo, el cineasta declaró que los productores no contaron con él porque "la película habría resultado demasiado buena, y se hubiese cargado el resto de la franquicia". Aún hoy, Tarantino afirma que le robaron su idea para rodar la Casino Royale de 2006, la que fue el debut de Daniel Craig como James Bond.

Kill Bill Vol. 3

La (por ahora) fallida tercera entrega de esta historia es uno de los proyectos más comentados de Quentin Tarantino. La historia contaría cómo La Novia (Uma Thurman), empuñaría de nuevo su katana para luchar contra la hija vengadora (y ya crecida) de Vernita Green (Vivica A. Fox).

La realidad es que las declaraciones de Tarantino y Thurman a lo largo de los años daban esperanzas de que este filme sucedería.

kill bill.jpg

"Imaginar a La Novia y a su hija B.B. teniendo 20 años de paz que, de pronto, se rompe y la novia y B.B. tienen que huir. La idea de poder elegir a Uma y a su hija Maya sería jodidamente emocionante", dijo Tarantino en 2021.

"Se pensó realmente en que sucediera, pero hace mucho tiempo. Ahora no lo veo en el horizonte inmediato. Odio decepcionar a la gente, todo el mundo desea que ocurra, pero creo que no pasará pronto". Uma Thurman en 2022.

"No veo que eso vaya a ocurrir. Mi última película es sobre un crítico de cine, un crítico masculino. Y está ambientada en los años 70". Esto último lo dijo el año pasado, ahora ya sabemos que The Movie Critic no se llevará a cabo ¿Será esta la oportunidad para que Kill Bill Vol. 3 vuelva a resurgir? Será cuestión de seguir esperando.