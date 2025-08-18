Murió Ronnie Rondell Jr, el doble de riesgo en llamas de la portada del álbum "Wish You Were Here" de Pink Floyd"

También participó en la producción de varias películas durante su carrera, entre ellas "Arma Mortal" y "Thelma y Louise".

Rondell Jr. fue uno de los protagonistas de la histórica tapa de Pink Floyd.

Ronnie Rondell Jr. , el actor de Hollywood que fue famoso por haber sido prendido fuego para la portada del álbum "Wish You Were Here" de Pink Floyd , murió a los 88 años.

Rondell Jr murió el 12 de agosto en un hogar de ancianos en el estado estadounidense de Missouri, según un obituario en línea, a través de BBC News .

Participó en la producción de varias películas y programas de televisión durante su carrera, incluidos Arma Mortal, Thelma And Louise y Star Trek: First Contact .

El primer papel de Rondell Jr como especialista fue para la serie de televisión Soldiers Of Fortune , que se emitió entre 1955 y 1957. Entre las décadas de 1960 y 1990 trabajó en varias series de televisión estadounidenses, incluidas Charlie's Angels, Dynasty y Baywatch, así como en películas como Spartacus, Diamonds Are Forever y The Karate Kid .

Rondell Jr. se retiró en 2001, pero obtuvo su crédito final como especialista en la escena de persecución de automóviles para The Matrix Reloaded en 2003.

Aunque muchos podrían no reconocer el nombre de Rondell Jr, él era más famoso por haberse incendiado para la icónica portada del álbum de Pink Floyd de 1975 "Wish You Were Here", mientras estrechaba la mano de su compañero especialista Danny Rogers.

Cómo se gestó la tapa del disco "Wish You Were Here" de Pink Floyd

Aubrey Powell, quien tomó la fotografía para la portada del álbum, le dijo previamente al portal The Guardian que Rondell Jr. se había mostrado reacio a hacer el truco y dijo que era más peligroso que una escena de acción.

Dijo en aquel momento: "Le expliqué a Ronnie lo que necesitaba y me dijo: 'Es peligroso que un hombre se quede quieto en medio del fuego. Normalmente, corres y el fuego se extiende detrás de ti, o caes y el fuego está encima, o siempre puedes ver con los ángulos de cámara que el especialista está más cerca del fuego de lo que realmente está, pero quedarse quieto...'". Se mostró muy reticente, pero finalmente accedió.

Powell dijo que Rondell Jr. llevaba un traje y una peluca cubiertos con retardante de llama y un gel protector. Lo consiguió 14 veces, pero en el decimoquinto intento, el viento cambió de dirección y le arrojó el fuego a la cara, causándole la pérdida de una ceja y parte de su característico bigote.

“Ronnie fue muy amable al respecto considerando… pero en lo que a él respectaba como profesional en la industria cinematográfica, todo era parte del trabajo de un día”, agregó Powell.

Storm Thorgerson, quien trabajó estrechamente con Pink Floyd en las portadas de sus álbumes a lo largo de los años, fue quien tuvo la idea.