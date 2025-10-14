"A Knight Of The Seven Kingdoms", la esperada serie precuela de "Game of Thrones" presentó su tráiler oficial







Desde el mundo de Westeros creado por George R.R. Martin llega una historia entrañable centrada en las aventuras de un dúo inesperado.

La nueva serie llega el 18 de energo de 2026.

HBO presentó un avance de la serie dramática original A Knight Of The Seven Kingdoms (El Caballero de Los Siete Reinos) durante un panel en la New York Comic Con. Se trata de una nueva historia del universo creado por George R.R. Martin.

Desde el mundo de Westeros llega una historia entrañable centrada en las aventuras de un dúo inesperado. La temporada de seis episodios, que tendrán una duración de media hora, se estrenará el domingo 18 de enero a las 23.00h en HBO Max. Posteriormente cada domingo se estrenará un nuevo episodio.

De qué trata A Knight Of The Seven Kingdoms Un siglo antes de los acontecimientos de Game of Thrones, dos héroes improbables recorren Westeros…un joven caballero valiente pero ingenuo, Ser Duncan el Alto (Peter Claffey), y su diminuto escudero, Egg (Dexter Sol Ansell). Ambientada en una época en la que la línea Targaryen aún ocupa el Trono de Hierro y la memoria del último dragón todavía no se ha desvanecido, grandes destinos, poderosos enemigos y peligrosas hazañas esperan a estos improbables e incomparables amigos.

El Caballero de los Siete Reinos _ Teaser Oficial Subtitulado _ HBO Max

El elenco de la serie se completa con Daniel Ings como Ser Lyonel Baratheon, Bertie Carvel como BaelorTargaryen, Danny Webb como Ser Arlan de Pennytree, Sam Spruell como Maekar Targaryen, Shaun Thomas como Raymun Fossoway, Finn Bennett como Aerion Targaryen, Edward Ashley como Ser Steffon Fossoway, Tanzyn Crawford como Tanselle, Henry Ashton como Daeron Targaryen, Youssef Kerkour como Steely Pate, Tom Vaughan-Lawlor como Plummer y Daniel Monks como Ser Manfred Dondarrion.

George R. R. Martin e Ira Parker (quien también es showrunner) son los cocreadores/productores ejecutivos de la serie. Así como Sarah Bradshaw, Owen Harris, Ryan Condal y Vince Gerardis son productores ejecutivos y Owen Harris y Sarah Adina Smith, directores. A Knight Of The Seven Kingdoms es una nueva serie del universo de Game of Thrones. Todas las temporadas de Game of Thrones, así como las primeras dos temporadas de House of The Dragon, están disponibles en HBO MAX.