George R.R. Martin aseguró que "sigue trabajando" en el nuevo libro de "Game of Thrones"







La serie de novelas conocidas como Canción de Hielo y Fuego no tiene actualización alguna desde la publicación de Danza de Dragones en 2011.

Martin fue parte de la Comic Con de Nueva York. Craig Barritt/Getty Images

George R.R. Martin habló sobre los dos últimos libros de la serie Game of Thrones, asegurando a los fans que todavía le importa la historia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De 1996 a 2011, Martin escribió cinco de los libros de la serie de novelas Canción de Hielo y Fuego, adaptada a la serie de televisión de HBO. Hay dos libros más planeados, pero el sexto, Vientos de Invierno, se ha retrasado desde la publicación del libro anterior, Danza de Dragones, en 2011.

Game of Thrones creó un final original para terminar la serie de HBO, y la especulación ha continuado sobre cuándo el autor completará el próximo libro.

George R.R. Martin habló sobre el futuro de su saga literaria y el enojo de los fans En la Comic Con de Nueva York del fin de semana pasado, el escritor volvió a hablar del retraso. "Sé que hay mucha controversia sobre Vientos de Invierno y lo tarde que está, pero siempre he tenido problemas con los plazos", declaró según reporta el portal EW, "y no me siento cómodo incumpliendo contratos, incumpliendo plazos ni nada parecido", aseguró.

También habló sobre las reacciones negativas que recibe cuando anuncia un proyecto que no es Vientos de Invierno y los fans que dicen que debería centrarse en las novelas en lugar de anunciar proyectos de películas o juegos basados en su trabajo.

“Cada vez que pasa eso y lo anuncio en mi sitio web, medio internet se vuelve loco”, dijo Martin. “‘¿Por qué demonios George RR Martin está escribiendo esto otro cuando debería estar escribiendo Vientos de Invierno? ¿Qué está haciendo?’ Y quiero decir: ‘Lo hice en 1993, chicos. ¡Vamos! Estaba en mi cajón, y lo querían, ¡así que se lo vendí!’”. Cuando le preguntaron sobre el estado de su próxima novela y sus impresiones, respondió: "Sí, me encanta Vientos de Invierno. Sigo interesado en ella, sigo trabajando en ella, pero, sinceramente, también me encantan estas otras cosas".