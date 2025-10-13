La serie "Yellowjackets" llegará a su final con el estreno de su cuarta temporada

Se espera que la cuarta temporada de Yellowjackets se estrene en Paramount+ en algún momento de 2026.

La serie es uno de los grandes éxitos de la plataforma Paramount+.

La exitosa serie de suspenso de supervivencia de Paramount+ , Yellowjackets , llegará a su fin con su próxima temporada.

La noticia fue anunciada durante el fin de semana por los creadores de la serie, Ashley Lyle y Bart Nickerson . Si bien aún no se ha anunciado la fecha de la cuarta temporada, Lyle y Bart han confirmado que la próxima temporada será la última.

Escribieron en un comunicado publicado en redes sociales: "Tras tres temporadas increíbles y una gran consideración, nos complace anunciar que llevaremos la historia de Yellowjackets a su retorcido final en esta cuarta y última temporada . Siempre supimos que llegaría un momento en que la historia nos diría que quiere terminar, y creemos que nuestro trabajo, nuestra responsabilidad, es escuchar".

Continuaron: "Contar esta historia emotiva, salvaje y profundamente humana ha sido una experiencia profundamente significativa y un verdadero honor para nosotros, y estamos muy agradecidos con el brillante elenco, equipo y guionistas que valientemente nos han acompañado para darle vida. Sobre todo, queremos agradecer a los fans que nos han acompañado en cada momento, misterio y comida. ¡La Colmena no es nada sin ustedes! Estamos deseando compartir el capítulo final con ustedes y esperamos que les parezca… delicioso".

Qué se sabe de la próxima temporada de Yellowjackets

Se espera que la cuarta temporada de Yellowjackets se estrene en algún momento de 2026.

Esta serie de suspenso y misterio sigue a un equipo de fútbol femenino en 1996. Durante su viaje a un torneo en Seattle, se estrellan en la naturaleza canadiense y quedan abandonados a su suerte durante 19 meses. Entre sus intentos por sobrevivir, la serie también se centra en sus vidas adultas en la actualidad.

La tercera temporada de Yellowjackets, que recibió grandes elogios de la crítica en su estreno, pero sorprendió a los fans con una muerte impactante en su final, estuvo protagonizada por Melanie Lynskey, Christina Ricci, Tawny Cypress, Lauren Ambrose, Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown, Sophie Thatcher, Samantha Hanratty, Courtney Eaton, Liv Hewson y otras. Elijah Wood tuvo un papel recurrente, mientras que Hilary Swank, Joel McHale y Ashley Sutton aparecieron como actores invitados.