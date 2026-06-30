A pesar del apoyo de Keanu Reeves, el director Carl Rinsch fue condenado a prisión por estafar a Netflix

El director de "47 Ronin" fue condenado a dos años de prisión y a a devolver 11 millones de dólares a la plataforma de streaming.

Ni siquiera los mejores esfuerzos e intenciones de Keanu Reeves pudieron evitar que el director de 47 Ronin fuera condenado a prisión por estafar a Netflix por millones de dólares.

Casi dos meses después de que Reeves escribiera al juez Jed Rakoff solicitando que la sentencia de Carl Rinsch se viera atenuada por la clemencia y la justicia, el mismo juez federal condenó al cineasta, que se encontraba en su primer delito, a dos años y medio de prisión. Rinsch deberá entregarse a las autoridades el 1 de septiembre para cumplir su condena.

Además, Rinsch, de 48 años, fue sentenciado a tres años de libertad condicional supervisada una vez que salga de prisión, a devolver 11 millones de dólares a Netflix y a pagar 700 dólares en tasas especiales obligatorias.

Durante una audiencia celebrada el lunes en la ciudad de Nueva York, casi siete meses después de que Rinsch fuera declarado culpable en su juicio por fraude y lavado de dinero, el juez Rakoff señaló los problemas de salud mental con los que lidiaba el director, quien supuestamente predecía la caída de rayos.

Rakoff afirmó que Rinsch estaba "decidido a mentir" para conseguir decenas de millones de dólares de Netflix por su drama sobre androides nunca terminado, White Horse/Conquest , y añadió que le resultaba evidente que el director esperaba "encubrirlo mediante el blanqueo de dinero y las mentiras".

Qué dijo Carl Rinsch sobre su sentencia

En el tribunal, con los detalles de sus problemas de salud mental ya en el expediente público, Rinsch dijo estar "profundamente arrepentido" por sus acciones, que le costaron una fortuna a la empresa de streaming durante los últimos años. "No supe reconocer el peligro de mi situación", dijo. "No busqué ayuda. Asumo la responsabilidad".

Rinsch, residente de la costa oeste de Estados Unidos, se encuentra en libertad bajo fianza de 100.000 dólares, tras la acusación formal presentada en su contra por el Departamento de Justicia en marzo de 2025.

A pesar de que la entonces directora ejecutiva de Netflix, Cindy Holland, firmó en 2018 un acuerdo, ciertamente desmesurado (en retrospectiva), de más de 40 millones de dólares para el ambicioso proyecto de Rinsch, que contó con el respaldo de Reeves, y de que posteriormente la plataforma fue estafada por otros 11 millones de dólares, Netflix no hizo comentarios sobre la sentencia del lunes.

Hace cinco años, con solo unos pocos avances entregados por Rinsch, quien poseía el montaje final, Netflix se desentendió digitalmente de White Horse/Conquest. La plataforma de streaming entonces condonó más de 55 millones de dólares en costos. Un par de años más tarde, Netflix ganó un arbitraje de 12 millones de dólares contra Rinsch después de que el cineasta alegara que la compañía en realidad le debía 14 millones de dólares.

Incluso con la sentencia de 2024 y el juicio del año pasado, Rinsch no le ha devuelto nada a Netflix, aunque sigue obligado a hacerlo. Como quedó claro hoy, Rinsch también debe pagar otras tasas, aunque es poco probable que lo haga.