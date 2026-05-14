Capítulos de 10 minutos: el thriller erótico de Netflix que es perfecto para los fanáticos de las telenovelas + Agregar ámbito en









Con una trama que avanza rápido, pero logra impactar en el público, la ficción de la plataforma de streaming consigue atrapar a su audiencia.

La polémica serie lationamericana que sorprendió a la audiencia de la plataforma de streaming. Freepik

Las miniseries no suelen ser las producciones más vistas de las plataformas de streaming, ya que no todos se adaptan al formato de pocos capítulos. Pero Netflix encontró la receta para que este tipo de ficciones funcionen entre la audiencia, gracias a una trama atrapante.

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Con escenas subidas de tono y una historia que capta la atención por el drama poco habitual que plantea, la producción no solo se ubica entre las más vistas, sino que también es la más comentada en las redes sociales.

entre padre e hijo netflix La trama de la miniserie de Netflix es una de las más llamativas de todo el catálogo. Netflix

De qué trata Entre padre e hijo Bárbara es una abogada que está por casarse con Álvaro y llega a la casa de la familia de él como parte de esa nueva etapa. Allí conoce a Iker, el hijo de su prometido, y ese encuentro empieza a generar una cercanía que altera el equilibrio de todos.

La protagonista queda atrapada entre el compromiso que estaba por asumir y una atracción prohibida que avanza en secreto. Ese vínculo con Iker se vuelve cada vez más difícil de disimular, mientras el casamiento con Álvaro sigue en pie y las tensiones empiezan a crecer dentro del entorno familiar.

El suspenso aparece con la muerte de Fernanda, la madre de Iker, un hecho del pasado que todavía pesa sobre los personajes. A medida que se abren nuevas sospechas, Bárbara queda vinculada a ese misterio y la casa se carga de silencios, versiones incompletas de sus propias historias y partes de la verdad que nadie termina de decir. Netflix: tráiler de Entre padre e hijo Embed - Entre padre e hijo | Tráiler oficial | Netflix Netflix: elenco de Entre padre e hijo Pamela Almanza

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