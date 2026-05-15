El buen momento del cine español en Festival de Cannes 2026: tres películas compiten por la Palma de Oro

Se trata de un hecho inédito para la industria cinematográfica española en la historia reciente del festival, uno de los más importante del mundo.

Tres películas españolas, de cineastas de diferentes generaciones, compitan este año por la Palma de Oro en el Festival de Cannes , una cifra histórica que refleja el buen momento del cine ibérico.

Después de que el año pasado dos largometrajes españoles, Sirat de Oliver Laxe y Romería de Carla Simón , aspiraran al máximo galardón, esta vez son tres: Amarga Navidad , de Pedro Almodóvar , El ser querido , de Rodrigo Sorogoyen , y La bola negra , del tándem Javier Calvo y Javier Ambrossi .

Se trata de un hecho inédito para la industria cinematográfica española en la historia reciente del festival, uno de los más importante del mundo.

Aunque en los albores de la muestra, a mediados del siglo pasado, sí se dio esa coincidencia, lo cierto es que todavía no existía la Palma de Oro como tal (creada en 1955) y el nivel de competición tampoco era el mismo.

Para el delegado general del certamen, Thierry Frémaux , esto muestra que en España hay "desde hace algunos años un nuevo dinamismo".

Las películas españolas que compiten por Palma de Oro en el Festival de Cannes

Con Amarga Navidad, sobre un cineasta con problemas de inspiración, Almodóvar aspira por séptima vez al máximo galardón. Aunque Cannes ha premiado varias veces sus obras, como al mejor actor en Dolor y gloria (2019) o al mejor guion e interpretación femenina por Volver (2006), la Palma de Oro se le resiste.

Sorogoyen, que en 2022 presentó As bestas en una sección paralela, compite por primera vez con El ser querido, en la que Javier Bardem encarna a un director famoso que quiere trabajar en una película con su hija, a la que no ve desde hace 13 años.

La bola negra es el caso más excepcional puesto que sus directores, Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como los Javis, nunca antes estuvieron en la Croisette y con esta segunda película entran directamente en la sección más importante.

En su filme entrelazan las vidas de tres hombres homosexuales en tres épocas diferentes a partir de una obra inacabada de Federico García Lorca, mezclando historia y "reivindicación queer", según explicó el dúo, autor de series como La Mesías o Veneno.

Más presupuesto en el cine español

Para el analista cinematográfico Pau Brunet, los cinco largometrajes que entre la edición pasada y la actual se colaron en la competición son "producciones bastante ambiciosas dentro del espacio español, con altos presupuestos", de entre cinco y doce millones euros (5,8 y 13,9 millones de dólares).

Estas producciones se enmarcan en un sistema de "cine internacional de alto vuelo", capaz de competir en los Oscars, como Parasite, Valor sentimental o El agente secreto, enumera Brunet.

Plataformas como Movistar Plus+ o grupos como Atresmedia tienen un papel fundamental de financiación.