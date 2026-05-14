La desconocida película de Tom Hardy y Austin Butler que Prime Video recuperó de HBO Max + Agregar ámbito en









Tras un paso sin pena ni gloria en un rival, Prime Video busca relanzar esta cinta que cuenta con un elenco de primer nivel.

La cinta busca tener el éxito que no pudo conseguir tras su paso por la competencia. New Regency Productions

Las producciones que no rinden en una plataforma de streaming suelen pasar al olvido dentro de su catálogo o terminar en manos de la competencia, que busca revalorizarlas. En este caso, el film que pasó bastante tiempo en HBO Max llega a Prime Video con la idea de volver a estar entre las más vistas.

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Con Austin Butler y Tom Hardy entre sus protagonistas, la película basada en una reconocida novela apunta a ser una de las joyas de Amazon tras su reciente arribo. Con Jodie Comer dentro del elenco principal, la cinta explora una historia donde la lealtad juega un rol fundamental.

El club de los vándalos New Regency Productions Austin Butler y Tom Hardy se lucen en el film que formará parte del catálogo de Amazon. New Regency Productions

De qué trata El club de los vándalos La película sigue a Kathy, interpretada por Jodie Comer, una mujer que conoce a Benny, el motociclista al que da vida Austin Butler. A partir de ese vínculo, ella empieza a acercarse a los Vandals, un grupo marcado por las motos, las reuniones y una forma de vida con reglas propias.

En ese ambiente aparece Johnny, interpretado por Tom Hardy, el líder que mantiene unido al grupo y marca buena parte de su dinámica interna. Su presencia pesa sobre los demás integrantes y también sobre la relación central, porque la pertenencia a ese mundo empieza a ocupar un lugar cada vez más fuerte.

La historia muestra cómo esa comunidad cambia con la llegada de nuevos miembros y con conflictos que complican el equilibrio del grupo. Mientras ese entorno se endurece, la protagonista intenta sostener su vínculo con el joven motociclista en medio de lealtades, decisiones personales y tensiones que atraviesan a los Vandals. Prime Video: tráiler de El club de los vándalos Embed - El club de los Vándalos – Tráiler oficial Prime Video: elenco de El club de los vándalos Jodie Comer

Austin Butler

Tom Hardy

Michael Shannon

Mike Faist

Norman Reedus