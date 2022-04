Adiós a Juan Diego, actor español que descolló en los 80

Nacido a fines de 1942 como Juan Diego Ruiz Moreno en el pueblo sevillano de Bormujos (que ha declarado tres días de duelo), a los 15 años se inició en el teatro, donde con el tiempo llegó a protagonizar “La vida es sueño”, “Ricardo III” y otras piezas enormes. También joven entró a la televisión, haciéndose notar en “Tragedias de la vida vulgar”, “¿Es usted el asesino?”, de Ibáñez Menta, y sobre todo en “Los hombres de Paco”, donde era el comisario don Lorenzo. Al cine entró de a poco, en films de Eloy de la Iglesia y otros autores populares. Pero el espaldarazo de “Los santos inocentes” en 1984 lo consagró para siempre y le abrió el camino para otros grandes y variados papeles. Así fue miembro de la Inquisición en “El rey pasmado”, sufrido e inspirado San Juan de la Cruz en “La noche oscura”, dubitativo cura de pueblo en “You’re The One (una historia de entonces)”, mafioso de barrio, general de armas tomar, pícaro comprador y decadente (memorable “Fugitivas”, con guión de los argentinos Raúl Brambilla y Oscar Plasencia), padre ya entrado en años y en conflicto con los hijos (sobre todo “Vete de mi”, acongojante, junto a Gabino Diego) y, con “Anochece en la India”, un lisiado viajando al lugar donde quiere morir. Ese fue su último gran trabajo, pero no el último. Aún enfermo, siguió trabajando hasta el año pasado. Otras piezas notables, sin agotar la lista: “Dragon Rapide”, “El hermano bastardo de Dios”, “Jarrapellejos”, “Pasodoble”, “Cabeza de Vaca”, “Paris-Tombuctú”, “El triunfo”, “No sé decir adiós”.