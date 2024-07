Agresión y tráfico sexual: nueva demanda contra el rapero Sean ''Diddy'' Combs

El rapero obtuvo su novena demanda, esta vez por parte de una ex actriz porno

No es la primera vez que ocurren acusaciones de esta índole hacia Combs, ya que posee varias denuncias civiles que lo describen como un violento depredador sexual que utilizaba alcohol y drogas para someter a sus víctimas , por lo que varias de sus viviendas fueron allanadas este año por agentes federales.

El documento describe: "Teniendo en cuenta todas las personas valientes que se han presentado contra el acusado Combs, (English) está haciendo lo mismo". Además, English busca un juicio con jurado y una indemnización por daños y perjuicios no revelada.

"Debido a las numerosas demandas presentadas contra el acusado Combs en las que se alegan actos iguales o similares, cada vez se es más consciente de que el acusado Combs participaba en actos mucho más siniestros de los que se conocían hasta ahora, como abusos físicos y tráfico sexual", agrega la demanda.

La demanda de un productor en febrero de este año

Combs fue también demandado por un productor que trabajó en su más reciente álbum, con acusaciones de agresión y acoso sexual.

La demanda fue presentada en un tribunal federal de Nueva York el lunes 26 de febrero y acusa a Combs de obligarlo a tener relaciones sexuales con prostitutas, además de afirmar que el magnate del hip-hop lo drogó y amenazó durante más de un año.

El productor, llamado Rodney 'Lil Rod' Jones, dice en la demanda que vivió y viajó con Combs desde septiembre de 2022 hasta noviembre de 2023, y produjo nueve canciones en el reciente disco de Combs, "The Love Album: Off The Grid".

Entre las afirmaciones está que Combs lo obligó a solicitar prostitutas y lo presionó para que realizara actos sexuales con ellas. También afirmó que Combs dio bebidas alcohólicas mezcladas a las personas en su casa.

La demanda incluye afirmaciones de capturas de pantalla de reuniones en las casas de Combs donde estaban presentes niñas menores de edad y trabajadoras sexuales, algunas de las cuales, según dijo, recibieron bebidas mezcladas. Jones también dice en la demanda que en febrero de 2023 se despertó en la cama con dos trabajadoras sexuales y sospechó que lo habían drogado.

El ex empleado agregó que le pidieron que trabajara en el baño de Combs cuando el artista “caminaba desnudo y se duchaba en una mampara de vidrio transparente”. Jones busca 30 millones de dólares.

En mayo, un video salió a la luz que complica aún más al músico, donde una cámara de vigilancia lo captó agrediendo físicamente a su entonces novia, la cantante y modelo Casandra Ventura, corroborando acusaciones que ella había hecho en una demanda resuelta extrajudicialmente a finales del año pasado.

Sin embargo, Combs negó con vehemencia todas las acusaciones.