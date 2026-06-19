Al estilo The White Lotus: la nueva serie española de Netflix que está causando furor en las redes + Agregar ámbito en









La historia sigue un exclusivo complejo vacacional que esconde una investigación inesperada donde todos están bajo sospecha.

Netflix acaba de estrenar una serie que te va a enganchar de principio a fin. Gentileza - Netflix

La plataforma de Netflix acaba de sumar a su catálogo una producción española que ya empezó a captar la atención de los usuarios. Con una combinación de lujo, secretos y personajes excéntricos, la serie ya se posicionó entre las más comentadas en las redes sociales.

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La trama cuenta con una fórmula muy parecida a la de otros éxitos recientes como "The White Lotus", que muestran personas millonarias con relaciones conflictivas, pero en medio de un resort paradisíaco con playas privadas, instalaciones VIP y una seguridad impenetrable, o al menos eso parece.

Oasis Llena de lujo y misterio, esta serie promete ser tu nueva obsesión. Gentileza - Netflix

De qué trata Oasis "Oasis" se acaba de estrenar en Netflix con una historia ambientada en uno de los complejos turísticos más exclusivos del país. El resort funciona como un destino reservado para familias millonarias que buscan privacidad absoluta con una experiencia diseñada para un público de alto poder adquisitivo.

Pero lo que empieza como unas vacaciones de ensueño cambia radicalmente cuando las autoridades irrumpen en el establecimiento para investigar una misteriosa desaparición. A partir de ese momento, el lugar queda completamente alterado y ninguno de los huéspedes ni empleados puede abandonar las instalaciones hasta que la investigación encuentre respuestas.

La serie llama la atención con personajes que ocultan intereses, conflictos personales y situaciones que podrían modificar el rumbo del caso. La trama no se limita únicamente a la investigación policial, también explora las diferencias sociales, los vínculos familiares, la obsesión por las apariencias y la fragilidad de un mundo construido alrededor del privilegio. La trama que invita al espectador a desconfiar de todos fue creada por Ramón Campos, Jon de la Cuesta Olaizola, Javier Chacártegui Horrach, David Orea Arribas y Ricardo Jornet Gallego, mientras que la producción quedó en manos de Bambú Producciones. La compañía española ya tiene varios éxitos como Gran Hotel, Velvet, Fariña, Las chicas del cable y El caso Asunta. Netflix: tráiler de Oasis Embed - Oasis | Tráiler Oficial | Netflix España Netflix: elenco de Oasis Ana Garcés

Tomy Aguilera

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Berta Castañé

Ada Molina

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Laura Simón

Jan Buxaderas

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