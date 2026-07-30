Netflix estrenó una miniserie sobre el peor atentado aéreo en la historia del Reino Unido + Agregar ámbito en









El trágico hecho que dejó un enorme saldo de muertos es representado en la nueva tira de la plataforma de streaming.

El trágico episodio llega a las pantallas a través de la plataforma de streaming. Netflix

La gran pionera en la realización de películas y series propias es sin lugar a duda Netflix. La plataforma de streaming inició esta tendencia que luego replicó su competencia, consiguiendo así una buena recepción en los títulos presentes dentro de su catálogo.

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Entre ellos, llegó una nueva producción destinada a dar que hablar. La tira está basada en el trágico hecho terrorista del vuelo 103 de Pan Am, ocurrido el 21 de diciembre de 1988. Desde el ataque hasta la investigación en busca de justicia, la entrega repasa el crudo escenario vivido años atrás en el Reino Unido.

La obra retrata el terror que se vivió en el Reino Unido tras el atentado a un avión. Netflix De qué trata Bomba en el Pan Am 103 La serie disponible en Netflix inicia en el pequeño pueblo escocés de Lockerbie. Allí aparecen Ed McCusker, un joven detective local, junto al inspector jefe John Orr. Hasta ese instante, los dos oficiales lidiaban con problemas cotidianos, pero de un momento a otro el caos invade sus vidas.

Un avión explota sobre sus cabezas y los restos ceden sobre la localidad, provocando una tragedia sin precedentes con un saldo de 270 muertos. Los dos deciden encabezar el operativo de emergencia en tierra, aunque pronto comprueban que el desastre supera cualquier previsión.

El detective y el inspector comienzan a indagar el origen de este oscuro episodio, pero las tareas se ven interrumpidas por el arribo de Dick Marquise, agente especial del FBI. El enviado solicita el control absoluto del caso, fundamentado en que la mayoría de las víctimas eran norteamericanos.

Para evitar cualquier situación capaz de empañar la búsqueda de respuestas, logran colaborar a pesar de sus marcadas diferencias. Entre los tres, deberán reconstruir los acontecimientos para dar con las pistas necesarias en una trama basada en hechos reales. Netflix: tráiler de Bomba en el Pan Am 103 Netflix: elenco de Bomba en el Pan Am 103 Connor Swindells

Patrick J. Adams

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