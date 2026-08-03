Basada en un estremecedor crimen real: de qué trata la película que es tendencia en Netflix + Agregar ámbito en









Una producción inspirada en un caso que conmocionó a Brasil revive una historia marcada por secretos, obsesiones y decisiones extremas.

Una producción inspirada en un caso policial que conmocionó a Brasil llegó al catálogo de la plataforma. Netflix

Las producciones inspiradas en hechos reales suelen captar rápidamente la atención del público y Netflix volvió a comprobarlo con una película brasileña que se instaló entre los títulos más vistos. La historia toma como punto de partida un caso criminal que tuvo una enorme repercusión mediática y que aún hoy continúa despertando interés.

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El filme propone una reconstrucción dramática de los acontecimientos, sin dejar de lado el contexto social y personal que rodeó a sus protagonistas. A través de una narrativa que alterna distintas etapas de la vida de la acusada, la producción busca explicar cómo se desarrolló uno de los episodios policiales más recordados de Brasil.

El relato combina drama, suspenso y hechos documentados para contar una historia que todavía genera debate. Netflix Aunque está basada en hechos reales, la película incorpora recursos propios de la ficción para construir el relato. Por ese motivo, algunos momentos fueron dramatizados, mientras que los hechos principales mantienen relación con la investigación judicial y los acontecimientos que trascendieron públicamente.

De qué trata Elize: Sombras de una mujer Elize: Sombras de una mujer está inspirada en la historia de Elize Matsunaga, una mujer que en 2012 fue condenada por el asesinato de su esposo, el empresario Marcos Kitano Matsunaga, heredero de una importante compañía alimenticia brasileña.

La película reconstruye el recorrido de Elize desde su juventud hasta el momento en que conoce a Marcos. La relación parece consolidarse con el paso del tiempo, pero detrás de la aparente estabilidad comienzan a surgir conflictos, desconfianzas y episodios de tensión que modifican el vínculo de la pareja.

Según la investigación judicial, Elize descubrió reiteradas infidelidades de su esposo y esa situación derivó en una fuerte discusión dentro de la vivienda familiar. La causa determinó que durante ese enfrentamiento le disparó y luego desmembró el cuerpo con el objetivo de ocultar el crimen. La historia reconstruye uno de los episodios criminales más impactantes de los últimos años en la región. Netflix La producción no se limita al hecho policial. También muestra distintos aspectos de la vida de la protagonista, su entorno familiar y las circunstancias que, desde la perspectiva del relato cinematográfico, influyeron en el desenlace. Esa construcción busca aportar contexto, aunque no reemplaza las conclusiones alcanzadas por la Justicia brasileña. El caso tuvo una enorme repercusión en Brasil debido al perfil de la víctima y a las características del crimen. Además, años después inspiró documentales, libros y otras producciones audiovisuales que analizaron distintas facetas de la historia. Netflix: tráiler de Elize: Sombras de una mujer Netflix: elenco de Elize: Sombras de una mujer Lorena Comparato como Elize Matsunaga

Henrique Kimura como Marcos Matsunaga

Denise Weinberg como Marta

Julia Konrad como Larissa "Bianca"

Gustavo Falcão como Heitor

Julia Shimura como Clarice

Miwa Yanagizawa como Masuyo

Edson Kameda como Takashi

Arthur Toyoshima como Lauro

Anajú Dorigon como Danielle

Luciano Quirino como Delegado Aquino

Marat Descartes como el padrastro de Elize

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