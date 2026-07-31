Netflix presentó el tráiler oficial de "Moria", la serie inspirada en la vida de Moria Casán + Agregar ámbito en









Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth se ponen en la piel de “La One” en diferentes etapas de su vida.

La serie llega a Netflix en agosto.

Netflix revela el tráiler oficial y arte principal de Moria, la serie de ficción inspirada en la vida de Moria Casán, que estrenará el 14 de agosto a nivel mundial, en vísperas de la celebración de sus 80 años.

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Lejos de la nostalgia, la diva decide abrir las puertas de su ficción y convertirse en la titiritera de su propia historia. En esta producción hecha en Argentina, Moria, cuenta su pasado, su presente y hasta su futuro mientras reconstruye el camino que la transformó en mito, repasando algunos de los momentos más emblemáticos de la cultura pop nacional.

Moria es un ícono argentino gigante para caber en una sola actriz. Por esa razón, Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth no solo interpretan distintos momentos de una misma vida, sino que encarnan la esencia, los modismos y el lenguaje de cada época que hizo a “La One”. A través de ellas, la serie recorre la transformación de Moria de vedette al ícono popular, del brillo del espectáculo a la intimidad detrás del personaje, y del mito que todos creen conocer a una mujer que todavía continúa inventándose.

De qué trata Moria Moria Casán celebra sus 80 años y abre las puertas de su ficción como titiritera de su propia historia. Tres grandes actrices —Gala Castiglione, Siciliani y Roth— la encarnan en distintas etapas de su vida. La serie no es solo el retrato de una estrella que atraviesa el cine, el teatro y la televisión. Es la historia de una mujer que hizo de la transgresión una forma de supervivencia y es un homenaje a la cultura popular argentina.

Creada y dirigida por Javier Van de Couter y realizada por About Entertainment, productora liderada por Mercedes Reincke y Armando Bo, Moria no es solo el retrato de una estrella que atravesó el cine, el teatro y la televisión, sino también la historia de una mujer que hizo de la transgresión una forma de supervivencia y un homenaje a la cultura popular argentina.

Moria llega a Netflix el 14 de agosto.