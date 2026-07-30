Netflix enfrenta una demanda millonaria tras el robo de un disco duro con una película inédita de Nicolas Cage

El robo de una película inédita llamada Fortitude y protagonizada por Nicolas Cage , en las oficinas de Netflix en Los Ángeles provocó una demanda millonaria por parte de los productores del filme.

En una demanda presentada el jueves ante un tribunal federal de California, Afram y su empresa, Op-Fortitude, acusan a Netflix de perjudicar la venta del thriller de espías ambientado en la Segunda Guerra Mundial al perder una copia de la película que se había compartido para su proyección. Afram exige una indemnización de al menos u$s105 millones.

Una copia maestra sin cifrar de la película se encontraba en uno de los discos duros robados de las oficinas de Netflix el mes pasado. Tras una investigación, la compañía concluyó que los demás discos estaban vacíos, según una fuente de Netflix citada por el portal THR.

" Netflix niega rotundamente cualquier alegación de que asuma el riesgo de pérdida por una película distribuida sin las medidas de seguridad estándar de la industria", declaró un portavoz de la compañía en un comunicado. "Si bien no poseemos los derechos de Fortitude, nos tomamos muy en serio la seguridad del contenido y hemos tomado medidas adicionales para apoyar al cineasta y a su equipo. Esto incluye realizar una investigación exhaustiva y ofrecernos a monitorear sitios web de piratería conocidos para detectar cualquier distribución o venta no autorizada".

Los ejecutivos de Netflix mostraron interés por primera vez en adquirir Fortitude tras recibir material promocional en diciembre de 2025, y solicitaron un primer montaje en junio. Según la demanda, Netflix instruyó a los cineastas para que proporcionaran la clave de lo que se denomina un paquete de cine digital —un sistema mediante el cual se distribuyen las películas para su proyección y que limita el acceso no autorizado— para que la empresa pudiera probar la película internamente.

El 15 de junio, un productor de Fortitude entregó personalmente el disco duro en las oficinas de Netflix en Sunset Bronson Studios. Supuestamente, el productor le dijo a Netflix que el DCP no estaba cifrado y les indicó que borraran los archivos después de la proyección, avisándoles cuando el disco estuviera listo para ser recogido.

Diez días después, un ejecutivo de Netflix reveló que había sido robado, según la denuncia.

"Esta es la primera vez que nos ocurre algo así", escribió Sean Berney, director de adquisiciones de películas de Netflix, en un correo electrónico el 25 de junio. "Lamentablemente, alguien robó una cantidad considerable de discos duros de nuestros escritorios la semana pasada. Hemos estado trabajando en ello con nuestros equipos de seguridad, pero sin éxito. Nuestros equipos de lucha contra la piratería están en alerta máxima ante la brecha de seguridad y la supervisarán".

La demanda contra Netflix por el robo de la película Fortitude

La demanda acusa a Netflix de negarse a revelar si presentó una denuncia policial o si solicitó la intervención de las autoridades para investigar el robo. Según la demanda, Netflix rechazó posteriormente la solicitud de los cineastas de involucrar al Departamento de Policía de Los Ángeles, después de que estos presentaran su propia denuncia.

Netflix declaró que se negó a compartir detalles sobre su investigación en curso después de que un bufete de abogados que representa a Afram exigiera 165 millones de dólares por la película en un "intento hostil de extorsionar dinero" en lugar de "trabajar con nosotros de buena fe".

Los productores argumentan que el robo ha dificultado considerablemente la venta de la película, ya que cualquier distribuidor potencial tendría que ser informado de que se robó una copia sin cifrar antes de su estreno. Afirman que esta revelación podría afectar las negociaciones de adquisición, la cobertura del seguro y los planes de marketing, además de crear el riesgo de que la película se filtre en internet antes de su lanzamiento comercial. Aseguran que suspendieron las gestiones de venta a pesar del interés mostrado por varios distribuidores nacionales e internacionales, lo que puso en peligro la estrategia de lanzamiento prevista y la campaña para los premios.

Fortitude, dirigida por Simon West, narra la historia real de agentes de la inteligencia británica que utilizaron novedosas operaciones estratégicas para engañar a la cúpula nazi. El reparto coral incluye a Nicolas Cage, Matthew Goode, Ed Skrein, Jordi Mollà y Alice Eve.