Allman imperdibles

A pesar de su mala fama, al momento de celebrar sus 50 años los pioneros del rock blanco y sureño con alma negra se portaron bien. Tal vez sea porque, en este medio siglo, The Allman Brothers Band (Gregg y Duane) jamás tuvo un hit que valga la pena. Ahora hay 5 CDS, uno por década, con la opción de 10 vinilos, o los más cómodos 61 tracks para plataformas digitales. Se entiende que nunca tuvieran tiempo para ocuparse de compilaciones; el genial guitarrista Duane murió en su moto en 1971 sin saber que “Live at Fillmore East” ya estaba considerado el mejor disco en vivo de la historia (y esta caja incluye más de la mitad de ese álbum, ahora remasterizado). Luego Gregg se casó y divorció de Cher -dos veces, oficialmente-, y entró y salió de clínicas de rehabilitación, sin dejar de pelearse con las discográficas y todos sus músicos, tan talentosos como problemáticos. Así que hizo falta medio siglo para reunir seriamente el legado de los Allman Brothers. “Trouble No More” fue pensado y elegido por académicos y musicólogos rigurosos y sensatos -sin zapadas de más de 15 minutos-, y recién luego aprobado por Gregg. Aquí está lo mejor de cada era de la banda. En 3 discos toca Duane, y hay invitados como Jerry Garcia, Cher, Clapton, Robbie Robertson y Don Johnson.