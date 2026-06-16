La quinta película de "Shrek" presentó su esperado primer adelanto

Shrek y Burro están listos para una nueva aventura.

Shrek, Fiona y Burro regresan para una nueva aventura fantástica en el primer tráiler de Shrek 5, que se estrenará en cines el próximo año.

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Universal lanzó el martes el tráiler de Shrek 5, más de un año antes de su estreno el 30 de junio de 2027. Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz retoman sus voces como Shrek, Burro y Fiona. A ellos se unen Zendaya, el comediante de “Saturday Night Live”, Marcello Hernandez, y Skylar Gisondo (Superman, Focker-in-Law) como los hijos de Shrek y Fiona: Felicia, Fergus y Farkle.

Tráiler de Shrek 5 El tráiler comienza con un libro de cuentos que resume la historia original de Shrek, Fiona y Burro de su película original de 2001. Burro interrumpe la narración y dice que es hora de un cambio de imagen, lo que podría explicar el estilo de animación ligeramente diferente para las criaturas de cuento de hadas. Los amigos viajan una vez más a través de la tierra mágica de Muy Muy Lejano y se encuentran con un gigante, la policía y un espeluznante muñeco de nieve que es una parodia de Olaf de "Frozen" — "¿Quieres salir con un muñeco de nieve?", pregunta desde un callejón tenebroso.

El tráiler termina con Shrek, Fiona, sus hijos y Burro atrapados en la cárcel mientras Burro canta "Baby Come Back" y "Roxanne", para gran frustración de Shrek.

Embed - Shrek 5 | Teaser Tráiler Oficial (SUB) La película será la primera entrega de la franquicia principal desde Shrek Forever After de 2010, y la primera película desde el spin-off El Gato con Botas: El Último Deseo, este último resultó ser un éxito crítico y comercial tras su estreno en 2022.

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