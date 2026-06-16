Los amigos salvan vidas, según la ciencia: las personas enferman menos y viven más

La conexión emocional con nuestros seres queridos reduce el estrés, mejora la presión arterial y fortalece el sistema inmunológico.

Aunque las redes sociales facilitan la comunicación, no reemplazan los beneficios del vínculo cara a cara.

Investigadores de la Universidad de Harvard descubrieron que tener buenos amigos no solo mejora el bienestar emocional, sino que también reduce el riesgo de enfermarse y se asocia a una mayor esperanza de vida .

Según los especialistas, las conexiones cercanas reducen los niveles de cortisol y fortalecen el sistema inmunológico . En otras palabras, el cuerpo responde de forma positiva cuando existe acompañamiento sostenido y confiable. A continuación, conocé los detalles.

Qué dice la ciencia sobre las amistades

La ciencia es consistente en un punto: las relaciones sociales de calidad tienen un impacto directo en la salud. Cuando existe conexión emocional, el cuerpo reduce la producción de cortisol, conocida como la "hormona del estrés". Esto no solo impacta en el estado de ánimo, sino también en parámetros físicos como la presión arterial y la respuesta inmunológica.

El cardiólogo José Abellán, haciendo referencia al estudio de Harvard, lo explicó en un video de TikTok (@doctorabellan): "No es magia, es biología".

Según detalló, el vínculo entre personas genera efectos concretos en el organismo, y agregó una definición: "Porque mantener amigos no es un lujo, es un seguro de salud".

El especialista también remarcó que el valor de la amistad va más allá de factores tradicionalmente asociados a la longevidad. "Más que el dinero, la fama o la genética", señaló.

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Otro aspecto que destacan el profesional es la importancia del contacto presencial: "Las redes sociales ayudan, pero no lo suficiente. Nos ayudan a mantener el contacto, pero no sustituyen el contacto real. Un abrazo, una risa compartida, una conversación... generan oxitocina".

"El contacto físico activa la oxitocina, generando calma, confianza y vínculo", describió Abellán y añadió: "Y sabemos que eso no ocurre con un emoji ni con un audio de dos minutos".

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Cuántos amigos reales podemos tener

Más allá de la calidad de las relaciones, la ciencia también se preguntó cuántos vínculos significativos puede sostener una persona. Y una de las teorías más influyentes es la del antropólogo británico Robin Dunbar, formulada en 1993.

Según su investigación, el cerebro humano tiene un límite natural para mantener relaciones sociales estables y significativas. Ese número se ubica en torno a las 150 personas, aunque no todas forman parte del mismo nivel de cercanía emocional.

Luego, redujo ese grupo a 15, que serían quienes integran nuestro círculo de confianza, es decir, aquellos con los que existe una relación sincera y sostenida.

Pero, solo entre 5 y 10 personas conforman el núcleo emocional más íntimo. Son las relaciones más profundas y presentes, los que acompañan en los días buenos y nos sostienen en los momentos difíciles.