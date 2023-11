Amazon Prime Video presentó las primeras imágenes de Fallout

La franquicia Fallout ha registrado ventas récord y ha recibido decenas de premios al Juego del Año, mientras que su juego móvil, Fallout Shelter , ha sido descargado más de 170 millones de veces.

image.png Walton Goggins interpreta a “The Ghoul” en Fallout.

El elenco de la serie incluye a Ella Purnell (Yellowjackets), Walton Goggins (The Hateful Eight), Aaron Moten (Emancipación), Moisés Arias (El rey de Staten Island), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Sarita Choudhury (Homeland), Michael Emerson (Persona de interés), Leslie Uggams (Deadpool), Frances Turner (The Boys), Dave Register (Heightened), Zach Cherry (Severance), Johnny Pemberton (Ant-Man), Rodrigo Luzzi (Dead Ringers), Annabel O'Hagan (Ley y orden: SVU ) y Xelia Mendes-Jones (La rueda del tiempo).

Descripciones de los personajes de Fallout

Ella Purnell interpreta a “Lucy”. Lucy es una optimista moradora de uno de los refugios, con un espíritu muy positivo y típico americano, que todo lo puede hacer. Su naturaleza pacífica e idealista es puesta a prueba cuando la gente lastima a sus seres queridos.

Aaron Moten interpreta a “Maximus”. Un joven soldado esconde su trágico pasado mientras forma parte de una facción militar llamada La Hermandad del Acero. Cree en la nobleza de la misión de la Hermandad de traer la ley y el orden al Yermo (Wasteland), terreno inhóspito tras el apocalipsis —y hará todo para alcanzar sus metas.

Walton Goggins interpreta a “The Ghoul”. The Ghoul sobrevive en el Yermo (Wasteland) como un cazarrecompensas. Es pragmático, despiadado y esconde un pasado misterioso.

Kyle MacLaughlin interpreta al “Supervisor Hank”. Hank es el Supervisor de la Bóveda 33 y el padre de Lucy. Él está ansioso de cambiar al mundo para bien.

Geneva Robertson-Dworet y Graham Wagner son productores ejecutivos, escritores y co-showrunners. Nolan y Joy son productores ejecutivos a través de Kilter Films en virtud de su acuerdo general con Amazon. Athena Wickham de Kilter Films también es productora ejecutiva junto con Todd Howard para Bethesda Game Studios y James Altman para Bethesda Softworks. Amazon y Kilter Films producen en asociación con Bethesda Game Studios y Bethesda Softworks. Nolan dirigió los primeros tres episodios de la serie épica.