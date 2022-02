"The Boys presents: Diabolical" presentó un nuevo adelanto

The Boys Presents_ Diabolical - Teaser _ Amazon Prime Video.mp4 Amazon Prime Video

Los episodios, cortitos pero potentes, duran entre 12-14 minutos cada uno y con su propio estilo de animación, revelarán historias dentro del universo de The Boys. Algunas de las mentes más creativas y brillantes en el entretenimiento hoy en día le darán vida a estos relatos, incluyendo a Awkwafina, Garth Ennis, Eliot Glazer e Ilana Glazer, Evan Goldberg y Seth Rogen, Simon Racioppa, Justin Roiland y Ben Bayouth, Andy Samberg y Aisha Tyler.

The Boys está basada en el comic bestseller de la lista de The New York Times, por Garth Ennis y Darick Robertson y fue desarrollada por el productor ejecutivo y showrunner Eric Kripke.