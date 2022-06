Vuelve "The Boys" con su temporada 3 a Amazon Prime Video

La serie también presenta una nueva fórmula que convierte a cualquiera en un superhéroe durante 24 horas, lo que le brinda a Billy Butcher (Karl Urban) la oportunidad de nivelar el campo de juego contra su némesis.

The Boys sigue a un grupo de superhéroes famosos que abusan de sus poderes para su propio beneficio egoísta y a un grupo renegado de forajidos que intentan derribarlos.

THE BOYS – Temporada 3 Tráiler Oficial _ Prime Video.mp4 Amazon Prime Video

En el festival South by Southwest en marzo, Urban adelantó que los característicos momentos impactantes de The Boys continuarán. “Te prometo que nunca has visto algo así en la historia del cine”, dijo Urban sobre un momento previo. “Fuimos más grandes esta temporada. Es una divertida e intensa montaña rusa”.

“[La escena es] en los primeros 10 minutos”, agregó el showrunner Eric Kripke. “No es solo lo más loco que hemos hecho, creo que es lo más loco que alguien ha hecho jamás”.

Kripke también señaló que el misterioso Black Noir se quitará la máscara por primera vez y que la nueva temporada, “de una manera sutil”, trata sobre la pandemia de Covid-19 “y cuán poco preparada estaba la administración [de Trump]. Es como si Homelander siempre estuviera más preocupado por cómo se ve algo que por resolver el problema. … Se trata de cómo ciertos líderes deben presentarse como machos. Estamos viendo el borde del mundo hacia la Tercera Guerra Mundial en este momento porque hay un tipo con un pene pequeño tratando de hacer algo”.

La temporada también presenta a Jensen Ackles como Solider Boy. “Leer ese guión fue bastante revelador”, dijo Ackles. “De alguna manera lograron abordar Herogasm [una historia de los cómics sobre una orgía de superhéroes]. Cómo se las arreglaron para hacer eso, no lo diré, pero… santa mierda”.

The Boys también tiene un spin-off ambientado en la universidad que se está filmando actualmente. “Se trata de niños superhéroes en la escuela, y es realista y valiente”, dijo Kripke. "Pero The Boys trata sobre policías y ladrones, en cierto modo, y el programa universitario es un programa de relaciones, pero con nuestro giro, así que hay sexo extraño y todo tipo de drogas".

The Boys regresa el viernes 3 de junio a Amazon Prime Video con episodios adicionales semanalmente.