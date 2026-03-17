Ángela Torres en el Gran Rex: segunda fecha confirmada, tras agotar entradas en tiempo récord

La artista se presentará el próximo 11 de abril y ya quedan muy pocas entradas disponibles.

Ángela Torres brilló en el escenario del Lollapalooza Argentina, el sábado pasado.

Ángela Torres confirmó su segundo show en el Teatro Gran Rex y ya quedan muy pocas entradas . La artista agotó en tiempo récord su primera función del pasado 5 de marzo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Antes, ya se había presentado en el Teatro Margarita Xirgu y el Teatro Coliseo, brilló frente a más de 370.000 personas en la Fiesta de la Confluencia en Neuquén , y este último fin de semana participó en el Lollapalooza Argentina 2026 .

Con su álbum debut "No Me Olvides" , que incluye hits como "Favorita" y "Vértigo" , la cantante combina música, teatro y romanticismo en el escenario. A continuación, conocé todos los detalles.

La segunda función de Ángela Torres en el Gran Rex será el próximo 11 de abril de 2026 , dentro del marco de su tour "No Me Olvides". Este anuncio llega apenas semanas después de que la primera fecha, realizada el 5 de marzo , agotara las entradas en menos de 24 horas.

La artista lo comunicó durante su programa "Nadie Dice Nada", por el canal de streaming LUZU TV.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jroma28/status/2033550284379607105?s=20&partner=&hide_thread=false 11 DE ABRIL OTRO GRAN REX DE ANGELA TORRES pic.twitter.com/QCi4NMgNow — j (@jroma28) March 16, 2026

La nueva presentación promete mantener la misma energía, con una puesta en escena que combina la música de su disco debut con elementos teatrales y románticos, recreando la intensidad y cercanía que caracterizó su primer show.

Venta de entradas para Ángela Torres: precios y dónde comprar

Las entradas para estarán disponibles desde hoy, martes 17 de marzo, a las 10 de la mañana a través del sito web tuentrada.com.

Los precios varían según ubicación, con valores que van desde $30.000 para el sector Pullman y $45.000 el Super Pullman; hasta tickets de $50.000 hasta $90.000 para Platea.

La producción estará a cargo de Fénix Entertainment y se espera un nuevo sold out, como ocurrió con la primera función, por lo que se recomienda adquirir los tickets de manera anticipada y ya quedan muy pocas localidades.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/unpocotendencia/status/2033903534656159992?s=20&partner=&hide_thread=false “Ángela Torres”



Porque Ángela Torres agotó su segundo Teatro Gran Rex en menos de una hora. pic.twitter.com/Zg20djNfMC — Un poco de tendencias (@unpocotendencia) March 17, 2026

"No Me Olvides": el fenómeno del primer álbum de Ángela Torres en vivo

"No Me Olvides" es el primer álbum de Ángela Torres, que incluye once canciones originales. Este proyecto consolidó su identidad artística, mostrando un estilo auténtico y versátil que combina pop, baladas y ritmos urbanos.

El tema “Favorita” ya recibió Disco de Oro tras superar los 40 millones de reproducciones en plataformas digitales.

La artista consolidó su carrera compartiendo escenario con grandes figuras internacionales, como su participación como telonera de Shakira en el Estadio Vélez, y su encuentro con Rosalía en LUZU TV, donde cantaron el sencillo de la española, "La Perla", a dúo.