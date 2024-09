Angelina Jolie se pone en la piel de María Callas en el primer adelanto de "María"

Qué dijo Angelina Jolie sobre cantar en María

Jolie canta en la película, pero recientemente explicó al portal The Hollywood Reporter por qué eso presentaba un pequeño problema.

“No canto”, dijo. “Había alguien en mi vida que no era amable conmigo en lo que respecta al canto. Era una relación que mantenía. Así que asumí que realmente no podía cantar. Había ido a la escuela de teatro, así que fue extraño que eso me afectara. Simplemente me adapté a la opinión de esta persona. Así que tuve que superar muchas cosas para empezar a cantar”.

Como explicó Jolie, el proceso de rodaje “creció y creció y creció hasta que estuvimos en La Scala. La Scala era el lugar hacia el que se dirigía todo. Eso iba a requerir de todo el equipo, de todo el público. Estaba tan fuera de mi zona de confort que estaba mareada. No había nada más que hacer excepto saltar, simplemente saltar a fondo”.

Sobre el proceso de recuperación de su voz, dijo: “Fueron necesarios muchos meses de clases de canto. Meses de aprender a cantar y luego clases de italiano y luego la voz y hacer todas esas cosas como ella. Intentas ser precisa”.

Jolie dijo que cantar ópera, que requiere usar “todo el cuerpo tan fuerte como puedas cantar”, es “aterrador”, porque “raramente se nos pide en la vida que seamos todo lo que podemos ser o que sintamos todo lo que sentimos”.

María se estrenará en cines selectos de Estados Unidos el 27 de noviembre y en Netflix el 11 de diciembre.