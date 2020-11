Anne Hathaway pidió disculpas por la representación de la discapacidad en la película The Witches

Embed

Distintas organizaciones que nuclean a personas con discapacidades conectaron la apariencia del personaje con una condición llamada ectrodactilia y entendieron que la producción del filme, dirigido por Robert Zemeckis, no había mostrado sensibilidad hacia ellas. Incluso lanzaron una campaña en redes con la consigna #NotaWitch (no soy una bruja).

"Recientemente me enteré de que muchas personas con diferencias en las extremidades, especialmente los niños, sienten dolor debido a la representación de la Gran Bruja en The Witches", indicó la reconocida actriz a través de su cuenta de Instagram (@annehathaway), en un posteo en el que también compartió un video de la asociación Lucky Fin Project, que busca visibilizar a las personas con discapacidad.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Anne Hathaway (@annehathaway) el 5 de Nov de 2020 a las 11:11 PST

"Hago todo lo posible por ser sensible a los sentimientos y experiencias de los demás, no por un miedo a la cancelación, sino porque no herir a los demás me parece un nivel básico de decencia por el que todos deberíamos luchar", dijo la actriz en otro pasaje del comunicado.

La intérprete ganadora del Oscar a la mejor actriz de reparto por Les Misérables (2012), añadió que no había relacionado "la diferencia de extremidades con esta enfermedad" cuando le mostraron cómo luciría el personaje, y que si se hubiera dado cuenta "nunca hubiera sucedido".

"Debo una disculpa especial a todos los que te aman con tanta fuerza como yo amo a mis propios hijos: lamento haber decepcionado a sus familias", concluyó.

Antes que Hathaway había sido el propio estudio productor de la película, Warner Bros., el que el miércoles pasado había emitido una disculpa pública.