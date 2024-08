Antes del anuncio del Line Up de Argentina, comienza Lollapalooza Chicago

Además, este primer día de lanzamiento contará con shows de Don Diablo, D4vd, Walker & Royce, Tyla, Daði Freyr, The Japanese House, Kasbo, Flo, Olivia Dean, Sam Barber, BigXthaPlug, Elyanna, Saint Levant, Giolì & Assia, Freshwater, Mat Hansen, Blondshell, Spinall, Farley “Jackmaster” Funk, Brenn!, Quannnic, Brandi Cyrus, Riovaz, Worry Club, Mette, Been Stellar, Abby Holliday, Camden Cox, Chance Emerson, Adan Diaz, Wolves of Glendale, Walter the Producer y Goldie Boutilier.