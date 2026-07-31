Antes de su estreno, "Spider-Man: Brand New Day" le arrebató un récord a la película más taquillera de Marvel + Agregar ámbito en









Según las estimaciones (solo en EEUU), "Brand New Day" está destinada a recaudar más de 100 millones de dólares en su primer día en cines.

La cinta protagonizada por Tom Holland se encamina a romper varios récords.

Spider-Man: Brand New Day de Sony Pictures ya está haciendo historia en los cines de Estados Unidos con una cifra de 72 millones de dólares en taquilla con la venta de entradas antes de su estreno. Con esta impactante cifra logró superar el récord histórico de 60 millones de dólares en preestrenos, que ostentaba anteriormente Avengers: Endgame de Disney/Marvel Studios.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según las estimaciones (solo en EEUU), "Brand New Day" está destinada a recaudar más de 100 millones de dólares en su primer viernes, incluyendo los preestrenos, una hazaña que solo otras cinco películas han logrado anteriormente: Avengers: Endgame (157,4 millones de dólares), Spider-Man: No Way Home (121,96 millones de dólares), Star Wars: The Force Awakens (119,1 millones de dólares), Avengers: Infinity War (106,3 millones de dólares) y Star Wars: Last Jedi (104,6 millones de dólares).

Lo más sorprendente de este Spider-Man es que está ganando todo este dinero sin la ayuda de las pantallas IMAX, la cuales están reservadas (por ahora) en exclusiva para La Odisea de Christopher Nolan.

De qué trata Spider-Man: Brand New Day La cuarta aventura en solitario de Tom Holland como Peter Parker/Spider-Man lo muestra comenzando de cero, tras los eventos de Spider-Man: No Way Home, donde el mundo olvidó su existencia. Protegiendo Nueva York de forma anónima, comienza a investigar una nueva amenaza mientras experimenta una evolución en sus poderes.

La cinta dirigida por Destin Daniel Cretton cuenta con un guion a cargo de Chris McKenna, Erik Sommers y Justin Kuritzkes. Zendaya, Sadie Sink, Jacob Balaton, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando, Florence Pugh y Mark Ruffalo completan el elenco.

Spider-Man: Brand New Day ya está disponible en cines y es la última película del Universo Cinematográfico de Marvel antes del estreno de la esperada Avengers: Doomsday en diciembre.

Temas Películas

Marvel