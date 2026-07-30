Del arco al cine: Vozinha protagoniza un nuevo video promocional de "Spider-Man: Brand New Day" + Agregar ámbito en









La colaboración forma parte de la estrategia promocional de la película, que aprovecha la enorme popularidad que el arquero alcanzó durante la Copa del Mundo para acercarse a los aficionados del fútbol.

Vozinha protagonizó el nuevo video promocional de la película de Spider-Man.

Vozinha, el arquero sensación de la selección de Cabo Verde en el Mundial 2026, fue elegido para participar en la campaña de promoción de Spider-Man: Brand New Day, la nueva película del popular superhéroe.

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En el video, grabado en el Campo do Bitim, en la isla de São Vicente, en Cabo Verde, el caboverdiano es captado caminando en una una cancha vestido con una camiseta oficial inspirada en el nuevo filme de Marvel mientras invita a sus seguidores a no perderse el estreno de la nueva película.

"Cuando dos héroes que creen que todo el mundo puede marcar la diferencia se unen, pueden suceder cosas increíbles", dice la descripción del clip publicado por Sony Brasil.

La colaboración forma parte de la estrategia promocional de la película, que aprovecha la enorme popularidad que el arquero alcanzó durante la Copa del Mundo para acercarse a los aficionados del fútbol.

Lionel Messi y Spider-Man El clip del arquero de Cabo Verde llega después de que Marvel lanzara imágenes de la película de Spider-Man: Brand New Day con un spot y sorprendió a todos con la aparición de Lionel Messi junto a Tom Holland.

En lo que parecía ser un spot más de la película, todo cambia cuando el capitán de la Selección Argentina abre la puerta y descoloca por completo al actor británico. “¿Sos Messi?”, le pregunta Holland al jugador de fútbol que parece estar buscando al verdadero Spider-Man. Después de repetir varias veces “sí”, finalmente aparece el Hombre Araña para preguntarle al Messi si tiene miedo a las alturas. El video termina con ambos balanceándose en las alturas de Nueva York. El video rápidamente generó comentarios en redes por la presencia de Messi, por el cruce con Holland y también por los retoques visuales utilizados en el clip promocional.

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