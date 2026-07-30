Murió el actor español Manolo Solo, ganador de un Goya por la película "Tarde para la ira"

El intérprete, reconocido por su amplia trayectoria en cine, teatro y televisión, había sido nominado en los Goya como mejor actor protagonista por "Una quinta portuguesa".

El actor español Manolo Solo murió durante la madrugada de este jueves a los 62 años, de acuerdo con la información difundida por la Academia de Cine de España .

El intérprete, reconocido por su amplia trayectoria en cine, teatro y televisión, obtuvo el Premio Goya al mejor actor de reparto en 2017 por su trabajo en Tarde para la ira y este año había sido nominado como mejor actor protagonista por Una quinta portuguesa .

La agencia de Solo informó que el velatorio se realizaría en el tanatorio de San Isidro, en Madrid, durante la tarde del jueves y el viernes.

Manolo Solo fue un músico, actor y director de doblaje. Nació en Algeciras, Cádiz, España, en 1964. Construyó una carrera constante dentro de la industria audiovisual española.

A lo largo de varias décadas participó en producciones cinematográficas como El laberinto del fauno (2006), dirigida por Guillermo del Toro ; Biutiful (2010), de Alejandro González Iñárritu ; y El buen patrón (2021), junto a Javier Bardem . También desarrolló una trayectoria en el teatro y la televisión.

Antes de consolidarse como actor, cursó Ciencias de la Educación en la Universidad de Sevilla, aunque nunca ejerció como profesor.

Su debut en el cine ocurrió en 1986 con El vivo retrato. Desde entonces trabajó con realizadores como Alberto Rodríguez, Fernando León, Isabel Coixet, José Luis Cuerda, Álex de la Iglesia y Alejandro Amenábar, entre otros.

El reconocimiento más importante de su carrera llegó en 2017, cuando recibió el Goya al mejor actor de reparto por Tarde para la ira, dirigida por Raúl Arévalo.

Un año antes había obtenido su primera nominación por interpretar al juez Pablo Ruz en B, la película. Posteriormente volvió a figurar entre los nominados al Goya como mejor actor protagonista por Cerrar los ojos y nuevamente en 2026 por Una quinta portuguesa.

Además del Goya, obtuvo el Premio Feroz al mejor actor de reparto por Tarde para la ira, tres Premios de la Unión de Actores por Isla mínima, Tarde para la ira y B, así como el Premio Luz del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva a su trayectoria en 2018. También fue nominado en dos ocasiones a los Premios Platino por El buen patrón y la serie 30 monedas.

Uno de sus trabajos más recientes fue la interpretación del general Manuel Gutiérrez Mellado en la serie Anatomía de un instante (2025).