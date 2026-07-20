Marvel presentó el esperado tráiler de "Avengers: Doomsday": Doctor Doom, X-Men y un esperado regreso + Agregar ámbito en









“Doomsday” es la culminación de la narrativa que ha trascendido el multiverso en el UCM durante los últimos siete años y tres fases, desde el estreno de Avengers: Endgame.

Chris Evans vuelve en lo nuevo de Marvel.

Marvel Studios presentó el primer tráiler de Avengers: Doomsday. Tras haber sido mostrado a los asistentes de CinemaCon en abril, el tráiler completo de "Doomsday" ya es público y reúne a casi todos los héroes del UCM.

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“Doomsday” es la culminación de la narrativa que ha trascendido el multiverso en el UCM durante los últimos siete años y tres fases, desde el estreno de Avengers: Endgame, la segunda película más taquillera de todos los tiempos. Esta película reúne a casi todos los personajes principales del UCM para enfrentarse a su último villano: el Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr. en su regreso a Marvel.

Tráiler de Avengers: Doomsday El tráiler muestra a los héroes de Marvel reuniéndose mientras el Doctor Doom se prepara para desatar una guerra multiversal contra ellos. Thor se enfrenta a Doom y también se reencuentra con el Capitán América de Chris Evans, haciendo su tan esperado regreso al UCM después de Avengers: Endgame. Varios personajes de "X-Men" de Fox también se unen oficialmente al universo de los Avengers, incluyendo al Profesor Xavier, Magneto, Mystique, Ciclope y Gambito de Channing Tatum de Deadpool y Wolverine. Después de llegar a la gran pantalla el año pasado, los Cuatro Fantásticos y los Thunderbolts también regresan para ayudar a los Vengadores a salvar el multiverso.

La lista de estrellas de Marvel que regresan para "Doomsday" es larga, y todas fueron presentadas en una escena de desarrollo gradual en marzo de 2025 que reveló los nombres de los miembros del elenco en los respaldos de las sillas. Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Danny Ramirez, Sebastian Stan, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Letitia Wright, Winston Duke, Simu Liu y Tenoch Huerta están entre los personajes del MCU que regresan para "Doomsday". Los Cuatro Fantásticos y los Thunderbolts, los dos equipos más recientes que se agregaron junto con los Vengadores, traerán de vuelta a Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach, Florence Pugh, David Harbour, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen y Lewis Pullman.

Quizás los fichajes más emocionantes para "Doomsday" sean los de antiguos personajes de X-Men que se incorporan al UCM. Entre ellos se encuentran Patrick Stewart, Ian McKellen, Kelsey Grammer, Alan Cumming, James Marsden, Channing Tatum y Rebecca Romijn.

Avengers Doomsday llega a los cines el 17 de diciembre.

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