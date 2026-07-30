Disney+ reveló los estrenos de producciones argentinas que llegarán a la plataforma proximamente

Los títulos abarcan géneros diversos como comedia, comedia dramática y romance, e incluye esperadas producciones como "Gutiérrez is mai neim", la serie de comedia negra protagonizada por Darío Barassi y Yayo.

Disney+ presentó hoy la propuesta de estrenos argentinos que llegarán al servicio de streaming en 2026 y principios de 2027.

Los títulos abarcan géneros diversos como comedia, comedia dramática y romance, e incluye esperadas producciones como Gutiérrez is mai neim , la serie de comedia negra protagonizada por Darío Barassi y Yayo que estrenará el 26 de agosto y cuyo tráiler ya está disponible; la segunda temporada de la exitosa serie Coppola , el representante, que llegará a la plataforma en octubre protagonizada por Juan Minujín y Somos así , la serie de Nadie dice nada , protagonizada por Nico Occhiatto a estrenar en noviembre.

Protagonizada por Darío Barassi y Yayo , la nueva serie de comedia negra realizada por Pampa Films y dirigida por Jesús Braceras presenta al subcomisario Roberto Gutiérrez (Barassi), un policía poco preparado en cuyas manos cae el delicado caso de asesinato del embajador ruso en Argentina. Cuando la CIA (Central de Inteligencia Americana, por sus siglas en inglés) toma el control del homicidio, Gutiérrez decide jugar su propio juego junto a su compañero, el teniente Rubén Torcoletti (Yayo). Con una brigada tan leal como incompetente y métodos de dudosa legalidad, desatará el caos para demostrar quién manda en su jurisdicción y resolver el caso antes que el servicio de inteligencia estadounidense. Completan el elenco principal Juli Savioli, Abian Vainstein y Lucas Molina .

El fenómeno musical que marcó a una generación vuelve a Telefe y debuta en Disney+ con la conducción de Nico Vázquez y un jurado de lujo integrado por tres referentes de la industria musical: Ángela Torres, Nicki Nicole y el productor musical mexicano Charlie García.

El exitoso formato musical que regresa renovado para descubrir al próximo gran fenómeno pop argentino podrá verse en simultáneo por la pantalla de Telefe y en el servicio de streaming. Tras cada emisión, el episodio quedará disponible en Disney+ junto a Mucho más Popstars, un contenido exclusivo que ampliará la experiencia para las audiencias con acceso único a ensayos, backstage, convivencia, momentos inéditos y material exclusivo. Durante el certamen las participantes atravesarán distintas etapas de selección, entrenamiento y performance, donde deberán demostrar talento, carisma, disciplina y capacidad de trabajo en equipo para alcanzar su lugar en la competencia.

Popstars es producido por Telefe junto a RGB Entertainment y distribuido por Banijay Rights.

Amores inesperados

Estrena el 16 de septiembre.

La nueva comedia dramática protagonizada por Martín Bossi y dirigida por Marcos Carnevale es una colección de episodios unitarios en los que Bossi encarna un personaje diferente en cada entrega. Todos, sin embargo, están en busca de lo mismo: una inesperada historia de amor.

Integran el elenco Jorgelina Aruzzi, Eleonora Wexler, Patricia Palmer, Lula Rosenthal, Julieta Cardinali y Karina Hernández, con participaciones especiales de Osvaldo Santoro y Betiana Blum. La serie está realizada por LaFlia Contenidos.

Coppola, el representante (Temporada 2)

Estrena en octubre de 2026

La aclamada serie de comedia centrada en el representante de uno de los jugadores de fútbol más famoso de todos los tiempos llega con una nueva temporada. En lo que se percibe como un ritual cotidiano, Guillermo Coppola (Juan Minujín) conversa frente a la tumba de Maradona y rememora su agitada trayectoria como representante, desde que se unió al ídolo en 1984 hasta que lo perdió todo y tuvo que buscar la forma de reconstruirse, quedándose solo con su patrimonio más valioso: una vida repleta de anécdotas inverosímiles.

Realizada por Pampa Films, la serie es una creación de Mariano Cohn y Gastón Duprat, con la dirección de Ariel Winograd que también se desempeña como showrunner y escrita por Emanuel Diez. Completan el elenco Mónica Antonópulos, Macarena Achaga, Jorgelina Aruzzi, Anna Favella, Joaquín Ferreira, Agustín Sullivan, Mónica Raiola, María Marull, Marina Bellati, Alan Sabbagh, Nicolás Mateo y Rodrigo Noya.

Somos así, la serie de Nadie dice nada

Estrena en noviembre de 2026

La primera serie de ficción de Nadie dice nada, el popular programa de streaming de LUZU TV, está protagonizada por Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Santi Talledo y Martín Garabal.

La historia sigue a un grupo de amigos en sus treinta y cuarenta atravesando ese momento en el que todo parece desajustarse al mismo tiempo. Trabajos que tambalean, vínculos que se redefinen, citas fallidas y secretos que salen a la luz los empujan a preguntarse quiénes son y qué están dispuestos a sostener cuando el presente ya no se parece a lo que imaginaron. A lo largo de los ocho episodios, se verán envueltos en situaciones delirantes que amenazan con cambiarlo todo, porque crecer no vino con manual de instrucciones.

Realizada por Pampa Films, la serie está dirigida por Nicolás Silbert y Lalo Mark y es una idea original de Santi Talledo y Diego Vago, quienes se desempeñan como escritores y showrunners.

Mejores enemigas

Estrena en diciembre de 2026.

Esta nueva telenovela juvenil tiene al baile como componente central y presenta a Río (Mili Esquivel) y Olivia (Camila Rojas), dos chicas de quince años que, como tía y sobrina, deben aprender a convivir y a compartir todo: el colegio, el equipo de baile y la familia. Apenas se conocen, no se llevan bien, pero con el tiempo, su pasión por el baile urbano las une. Gracias al street dance, Río y Olivia empiezan a ver que tienen más en común de lo que creen. Mientras se preparan para ganar el “Free Five”, un evento de batallas de baile, las chicas descubren un secreto familiar vinculado con la prohibición del baile en el prestigioso Colegio Miralagos, donde ellas son alumnas.

También forman parte del elenco Manuel Dons, Pedro Maurizi, Francisco Vázquez, entre otros. Realizada por Pegsa, cuenta con la dirección de Martín Saban y Diego Peskins y está escrita por María Clara Torres, Romina Ballester, Esteban Del Campo y Ana María Parra.

Las reglas del boxeador

Estrena en enero de 2027

Basada en el libro homónimo de Jazmín Riera, la serie de drama y romance tiene como protagonista a Harry (Agustín Bernasconi), un participante de peleas clandestinas sin reglas que se introduce en el mundo del boxeo en busca de la verdad tras la muerte de su hermano. Allí conoce a Abby (Abril Schapo), y ambos sienten una atracción inmediata e irresistible pero también los unirá el deseo de esclarecer las pérdidas de su pasado reciente.

Completan el elenco Miguel Ángel Rodríguez, Luis Ziembrowski y Nazareno Casero. Realizada por Pegsa, cuenta con la dirección de Sebastián Pivotto y está escrita por Pablo Junovich, con la colaboración autoral de Micaela Libson y Catalina Gelós.