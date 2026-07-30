Prime Video reveló el primer tráiler de "Barreda", su nueva película original

Se trata de un drama de ficción inspirado en la historia de Ricardo Barreda, condenado a cadena perpetua por los brutales asesinatos de su esposa, suegra e hijas.

Prime Video reveló hoy el primer tráiler de su nueva película Prime Original Barreda , un drama de ficción basado en uno de los crímenes más impactantes de la historia de Argentina: el de Ricardo Barreda , un dentista que asesinó brutalmente a su esposa, su suegra y sus dos hijas en su propio hogar.

Protagonizada por Luis Machín (Cromañón, Diciembre 2001), Barreda buscó posicionarse como víctima, desatando un frenesí mediático y provocando un escándalo nacional. La película se estrenará el 28 de agosto exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios en todo el mundo.

El elenco incluye a Carla Peterson (El Silencio de las Moscas, Blondi)) Mercedes Morán (Elena Sabe, El Reino), Maite Lanata (Gatillero, En el Barro), Margarita Paez (No me Rompan), Marcelo Subiotto (Puán, Los Justos), Paola Barrientos (La Casaca de Dios, Cromañón) y Alberto Ajaka (Menem), entre otros.

Dirigida por Daniela Goggi (El Rapto), la película es una coproducción de About Entertainment (Cromañón) del ganador del Premio de la Academia Armando Bo , Infinity Hill (Argentina, 1985) y Amazon MGM Studios.

El impactante Caso Barreda

El 15 de noviembre de 1992, Barreda asesinó a su esposa, Gladys McDonald; a sus hijas, Cecilia y Adriana Barreda; y a su suegra, Elena Arreche, en un hecho que estremeció al país y que, según la sinopsis oficial, expone cómo la aparente normalidad familiar ocultaba tensiones que desembocaron en el mayor femicidio múltiple de la historia argentina.

Ricardo Alberto Barreda fue condenado en 1995 a prisión perpetua por el cuádruple asesinato. En los primeros meses de 2008, obtuvo el beneficio de arresto domiciliario debido a su buena conducta y a su edad superior a 70 años. En enero de 2011, este beneficio fue revocado tras violar las condiciones con el pretexto de acudir a una farmacia, aunque el 11 de febrero del mismo año se le restituyó la prisión domiciliaria y el 29 de marzo se le concedió la libertad condicional. En 2020, Barreda fue internado en un geriátrico (padecía Alzheimer), donde falleció el 25 de mayo de ese año.