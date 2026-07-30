Paramount+ dio luz verde a una serie secuela de la película "Clueless"

Stacey Dash y Alicia Silverstone en la película "Clueless" de 1995.

Paramount+ dio luz verde a una serie secuela de la película de culto de 1995, Clueless.

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La serie, protagonizada de nuevo por Alicia Silverstone como Cher Horowitz, originaria de Beverly Hills, retomará la historia del personaje 30 años después de los acontecimientos de la película, ahora como dueña de un negocio exitoso y madre, que parece tenerlo todo bajo control hasta que su hija entra en el instituto (y ahí es donde vuelve a sentirse, bueno, completamente perdida).

La serie, producida por Silverstone, la directora de la película original, Amy Heckerling, y el productor Robert Lawrence, se rodará en locaciones de Los Ángeles, según Paramount+. La película original se filmó en lugares emblemáticos como el Occidental College en el barrio de Eagle Rock de Los Ángeles, Circus Liquor en North Hollywood y Rodeo Drive en Beverly Hills.

La serie estará escrita y producida por Josh Schwartz y Stephanie Savage (creadores de The OC y Gossip Girl) bajo su sello Fake Empire, junto con Jordan Weiss (Freakier Friday, Dollface). CBS Studios se encarga de la producción.

Un regreso largamente esperado El proyecto ha tenido un desarrollo accidentado. La serie estaba en desarrollo en Peacock para 2025, pero este año fue descartada por la plataforma y lanzada de nuevo al mercado. Anteriormente, Peacock había estado desarrollando una serie derivada de Clueless en 2020, en la que Cher desaparecía y su mejor amiga Dionne (interpretada por Stacey Dash en la película original) investigaba el caso.

La película de 1995, una adaptación moderna de la novela clásica del siglo XIX de Jane Austen, Emma, sobre una adolescente mimada que se considera una casamentera consumada, fue estrenada por Paramount Pictures. Esta luz verde supone la última adquisición de una serie para Paramount+, que recientemente también ha añadido a su catálogo Laird, protagonizada por Kenneth Branagh; Discretion, protagonizada por Nicole Kidman y Elle Fanning; Fear Not, protagonizada por Anne Hathaway; y 9/12, protagonizada por Jeremy Strong.

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