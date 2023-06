Arnold Schwarzenegger quiere ser presidente de EEUU pero no puede: cuál es el motivo

“La Constitución dice que el presidente tiene que ser ciudadano estadounidense por nacimiento. Si no fuera por eso, ¿se habría postulado para presidente?”. Wallace le preguntó a Schwarzenegger.

“Bueno, sí, por supuesto”, respondió Schwarzenegger. “Quiero decir, creo que el campo estaba completamente abierto en 2016. Y creo que el campo está abierto en este momento. Quiero decir, piénsalo ahora mismo. Quiero decir, ¿Quién está ahí? Realmente no hay una persona que pueda unir a todos. ¿Quién está aquí hoy que la gente dice está bien, no es demasiado viejo o no es demasiado esto o demasiado aquello, o es porque ahora es una pregunta sobre a quién votas en contra y a quién votas?