Aseguran que Rob Reiner y su hijo Nick discutieron en una fiesta horas antes de los asesinatos

La pareja fue encontrada asesinada en su casa de Los Ángeles el domingo 14 de diciembre, los cuerpos fueron descubiertos por su hija Romy.

Nick esta detenido y es sospechoso por la muerte de sus padres.

Rob Reiner y su hijo Nick Reiner tuvieron una acalorada discusión en una fiesta navideña el sábado por la noche, la noche antes de que el director y su esposa Michele Singer Reiner fueran asesinados en la tarde del domingo 14 de diciembre.

El portal TMZ informó por primera vez el lunes que Reiner, de 78 años, y su hijo de 32 años tuvieron una "discusión muy fuerte" en una fiesta de Navidad organizada por Conan O'Brien el sábado por la noche.

"Nick estaba asustando a todos, actuando como un loco, seguía preguntando a la gente si eran famosos" , asegura una fuente del citado medio.

Rob y Michele, de 68 años, abandonaron la fiesta después de la discusión.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles acudió a la casa de los Reiner alrededor de las 15:30, hora local, para brindar asistencia médica. Los servicios de emergencia encontraron a Rob y Michele.

Posteriormente, Nick fue arrestado y acusado de asesinato, y ahora se encuentra detenido sin derecho a fianza.

La pareja se conoció mientras Rob dirigía Cuando Harry conoció a Sally… y luego se casaron en 1989.

Rob y Michele tuvieron tres hijos juntos: Jake, Nick y Romy.

Reiner fue el director de varias películas icónicas, entre ellas This Is Spinal Tap (1984), Cuenta conmigo, La princesa prometida (1987) y Algunos hombres buenos (1992), entre otras.