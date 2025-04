Autopsia final a Gene Hackman: se revelaron detalles desconocidos sobre la muerte del actor

Nuevos detalles de la muerte de Gene Hackman tras la autopsia final del actor

Ahora, dos meses después del descubrimiento del cuerpo de Hackman, se ha confirmado la causa oficial de su muerte mediante la autopsia final. Según un informe de MIRROR, la autopsia reveló una enfermedad cardiovascular aterosclerótica e hipertensiva grave, con la colocación de stents en las arterias coronarias y un injerto de bypass, así como un reemplazo previo de la válvula aórtica.

La declaración continuaba: "Se observaron infartos de miocardio remotos que afectaban la pared libre del ventrículo izquierdo y el tabique, que eran significativamente grandes. El examen microscópico del cerebro mostró hallazgos de enfermedad de Alzheimer en etapa avanzada".

Hackman, un talento actoral de una generación, con una carrera que abarcó más de seis décadas, ha pasado las últimas dos décadas aproximadamente retirado. En 2008, anunció oficialmente su retirada de la actuación.

Entre las películas que Hackman protagonizó a lo largo de las décadas se encuentran The French Connection de 1971, The Conversation de 1974, Superman de 1978, Mississippi Burning de 1988, Los imperdonables de 1992 y The Royal Tenenbaums de 2001. Su último papel en un largometraje fue Welcome to Mooseport de 2003, en la que protagonizó junto a Ray Romano.