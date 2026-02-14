Cuál es el proceso de una persona para convertirse en therian y cuál es la diferencia con los furrys

La nueva cultura juvenil que es furor en redes sociales, pero que causa confusión en la sociedad.

Los therian: la nueva subcultura juvenil, que es furor en redes scoiales y que genera dudas sobre su identificación.

Los therians ganaron visibilidad en redes sociales y medios de comunicación. Este fenómeno , que surgió en comunidades digitales durante los años 90 , describe a personas que experimentan una identificación interna con un animal no humano.

A diferencia de otras subculturas, los therians no adoptan disfraces ni interpretan roles , sino que afirman una conexión profunda con su theriotipo (el animal con el que se identifican), que puede ser un lobo, un zorro, un felino o incluso aves y reptiles.

En las grandes ciudades como Buenos Aires, los therians organizan encuentros abiertos donde comparten experiencias y realizan actividades grupales . Estos eventos buscan visibilizar su identidad y aclarar malentendidos, ya que su autopercepción no implica una transformación física ni alucinaciones, sino una experiencia interna que influye en su forma de entenderse a sí mismos.

Quienes se identifican como therians explican que su conexión con un animal no humano forma parte de su identidad, sin que esto implique una negación de su condición física . No creen que sus cuerpos se transformen, pero sí experimentan una autopercepción que trasciende lo humano.

Dentro de esta comunidad, se habla de shifts (cambios), que son episodios temporales en los que predominan sensaciones o comportamientos asociados a su theriotipo. Estos pueden ser mentales, como una percepción más instintiva, o incluir experiencias como la sensación de "extremidades fantasma", como sentir una cola inexistente.

Otro concepto relevante es la disforia de especie, que describe el malestar que algunas personas sienten por la distancia entre su identidad interna y su cuerpo humano.

Estudios académicos recientes sugieren que la theriantropía no debe encuadrarse automáticamente como un trastorno, sino como una identidad no convencional. Para algunos, esta autopercepción funciona como un mecanismo que ayuda a ordenar experiencias personales difíciles de explicar de otra manera.

La adaptación a la vida cotidiana no implica un cambio radical en su rutina. La mayoría de los therians lleva una vida similar a la de cualquier persona: estudian, trabajan y cumplen con responsabilidades diarias.

En sus tiempos libres, algunos participan en actividades grupales, como el quadrobics (una práctica física que imita la locomoción animal en cuatro patas), o usan accesorios como colas y orejas en encuentros específicos, aunque no como parte de una vestimenta obligatoria.

theriann

Por qué los furrys son distintos a los therians

La subcultura furry se centra en el interés por animales antropomórficos, es decir, personajes que combinan rasgos humanos y animales. Se trata de una comunidad artística y social que produce ilustraciones, historietas, animaciones y trajes conocidos como fursuits.

Cada participante suele crear una fursona, un personaje que lo representa dentro del grupo, pero esta identidad es voluntaria y creativa, sin implicar una autopercepción como animal. La diferencia fundamental entre furrys y therians radica en la naturaleza de su conexión con los animales.

Los furrys interpretan o representan a un personaje dentro de un espacio lúdico y cultural. El uso de disfraces forma parte de un juego estético y no refleja una identidad interna.

Los therians, en cambio, sostienen que su identificación con un animal no es un hobby ni un cosplay, sino una parte esencial de su autoconcepto. Pueden usar accesorios para expresar esa conexión, pero no dependen de un traje para sentirse quienes son.