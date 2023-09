Bailando 2023: entre lagrimas Eva Bargiela le hizo un fuerte reclamo a Facundo Moyano







Bargiela volvió a la pista del certamen de baile luego de que se confirme su separación del hijo de Hugo Moyano.

Eva Bargiela volvió a la pista de Bailando 2023 después de que se confirmara su separación de Facundo Moyano. Antes de recibirla, Marcelo Tinelli recordó una conversación que mantuvo con el líder sindical antes de que comenzara a emitirse el programa. “Hablé con él y me dijo que estaba feliz de que su mujer participara del certamen. Yo no grabo las conversaciones, pero me lo dijo. ¡Y se separó porque ella está acá! ¿O no entendí bien? ¿Habré escuchado mal?”, preguntó con ironía.

Luego de recibir a la modelo con un fuerte abrazo, el conductor la describió como “una de las mujeres más hermosas de la Argentina” y “una belleza de persona”. Cuando le consultó sobre su presente, Bargiela respondió con humor: “Bueno, vos sabés más que yo sobre esto”.

El reproche de Eva Bargiela a Facundo Moyano “La verdad es que yo no me enteré por la tele que estaba separada o en crisis. Veníamos mal, distanciados desde unos días antes de que empezara el programa. A mí lo que sí me sorprendió es que él lo diga en la tele. Para mí estar acá es realmente una posibilidad muy importante”.

En ese momento, Tinelli la interrumpió: “Eso también me lo dijo él a mí. En el llamado telefónico que él me hace a mí me dijo que para vos era muy importante estar en Bailando”. Asintiendo, la modelo siguió su relato: “Quería disfrutar de esto al máximo. No quería estar acá hablando sobre esto en la previa; quería hablar de cualquier otra cosa, de lo que sea. Y me toca pasarlo así, bastante angustiada, pero poniéndole onda”.

“Para mí es un sueño estar acá, una súper oportunidad. Y la verdad es que le estoy poniendo muchas ganas, porque siento que merezco disfrutarlo, más allá de que la situación no acompañe. Y creo que es como la vida misma, a veces pasan cosas buenas y otras cosas malas. Tengo acá a toda mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanas, a mis amigas. Y haberme arruinado un momento que esperé tanto tiempo por algo que hasta me excede a mí, porque hubiese yo hubiese preferido no estar hablando de esto acá, tener bajo perfil... Pero pasó y me toca explicarlo a mí que hoy estoy trabajando de esto”, indicó la modelo.

